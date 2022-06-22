桃園市治平高中學生何文勛2歲起就跟著父親踏上羽球場，近日勇奪2022世界中學生運動會羽球混雙冠軍。（蔡明亘攝）

桃園市治平高中高一學生何文勛出身運動世家，2歲起跟著擔任羽球教練的父親泡在球場，耳濡目染下發覺打羽球不僅是興趣，也能成為未來專長。征戰無數比賽的他，參加2022年全國羽球青少年排名賽脫穎而出，代表台灣赴法參與2022世界中學生運動會，過關斬將後在混雙總決賽奪冠。

何文勛國小三年級加入羽球隊，父親何威德肩負起教練責任，虎父無犬子，從小六起他征戰大小比賽獲獎無數，國中就取得國手資格，在2019年亞洲青少年羽球錦標賽混雙項目中獲得第5名，今年也未缺席代表隊，前往法國諾曼第參加世界中學生運動會。

何文勛表示，起初比賽場地和對手都讓他感到很陌生，不禁出現緊張情緒，但中場和教練與搭擋討論後，慢慢摸索到對手的打法，最終在冠亞軍決賽以2比1逆轉，擊敗第2種子法國隊，成功奪得混雙冠軍。

羽球已成為何文勛的日常生活，他提到，羽球不僅是他的興趣也盼成為未來專長，從沒想過要放棄。至於未來目標，他則希望升上甲組排名賽，成人後打進世界排名前10名，並以奧運冠軍李洋、王齊麟為目標，朝夢想邁進。

何威德也說，羽球屬技術門檻高的運動，應具備身體素質、技術、戰術及面對對手的心理素質，大多選手都從小開始訓練，當時就發現兒子對羽球有興趣，且手眼協調度也很適合。

不過面對何文勛經歷叛逆期，身兼父親和教練的何威德如何應對？他說明，兒子叛逆期時偶爾會聽不進自己的意見，但他也想出妙招，透過助教引導兒子，比較容易聽得進去，嘗試後也發現頗有效果。