陸委會批建金廈大橋無知又荒謬 柯文哲回嗆：是罵小英2016政見？

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，日前拋出興建「金廈大橋」方便連接金門、廈門的提議，此言遭陸委會怒批無知、荒謬，但柯文哲今揶揄，這些意見當地民眾都有反應且贊成，況且2016年蔡英文總統競選政見中就有這條，「所以是罵小英無知還是罵我無知？」

柯文哲晚間出席台北藝術中心開幕「士林藝饗券」記者會，對於陸委會火爆開嗆，他表示，自己沒那麼聰明，會提出此建議，主因是他到金門後有許多鄉親鼓吹要蓋，沒想到才剛說出口後，「馬上抹紅就來了」，但無論是金門前後任縣長、前後任議長及觀光協會理事長，每個都說贊成。

柯文哲批評，2000年規畫試辦的「小三通」，是蔡英文當陸委會主委時引以為傲的政績，金廈大橋不過是目前小三通的硬體改善而已，相關貨物原先是用船載運，但運來運去，不如乾脆弄個橋解決掉，他也驚訝陸委會竟用「無知」這麼奇怪的字眼來批評人。

話鋒一轉，柯文哲質疑，2016年蔡英文去金門的政見就有蓋橋這條，「所以是罵小英無知還是罵我無知？」、「講過的話不要忘記！」，且陳建仁後來又補一槍，說會研議建立，明明總統、副總統都說要蓋，結果他一說就變成無知、荒謬，難道是在批評蔡英文2016年的政見？請陸委會出來說明。