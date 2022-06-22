陳漢典日前和婆媽、學生、上班族一起跳「好神扭扭舞」。（利眾公關、品牌提供）

陳漢典日前在臉書上傳一支「好神扭扭舞」影片，展現超強大腿肌，搭配手中的紫色好神拖展現滿滿衝突感，他也在貼文透露這支洗腦舞的得來不易，「看起來很簡單但其實慢動作超累，不信的話你來跳跳看啊！」語帶玩笑和挑釁地邀請粉絲來挑戰。

陳漢典對於跳舞的熱愛從未被模仿天賦給埋沒，經常會在節目、FB粉專甚至個人單曲MV中大展舞蹈技能，並曾透露自己「從小就對跳舞充滿欲望和嚮往」。

近期陳漢典還挑戰過扮成愛因斯坦，大跳劉畊宏的「本草綱目毽子操」、邊喝水邊跳hip hop、又在台灣男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》重現唱跳代表作〈先不要〉等各式舞蹈，展現全才舞技。

「好神扭扭舞」原型為台灣原創、全球第一支旋轉拖把品牌「好神拖」，為了歡慶上市15週年，與陳漢典一起攜手推出「好神扭扭舞」，並號召媽媽們、上班族一同旋轉扭臀、互尬拖把舞，鼓勵民眾居家防疫不僅要清潔打掃，健身增強抵抗力也很重要。

陳漢典笑稱，他的慢速魔性版「好神扭扭舞」概念發想，希望透過自己的改編，翻轉民眾對拖地狼狽辛苦的印象，還能結合居家運動，讓大家邊打掃邊養成完美體態、為粉絲的枯燥的防疫居家生活增添新樂趣。