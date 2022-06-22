經濟部預告「再生能源發展條例」部分條文修正草案，研擬新增建築物屋頂設置太陽光電規範，加上太陽能矽晶圓廠中美晶（5483）高層釋出，本土市場對再生能源的需求強勁，下半年展望非常樂觀，雙題材帶動太陽能族群22日行情逆勢走揚，包括茂迪（6244）、元晶（6443）等，成萬綠叢中一點紅。

太陽能族群22日由茂迪衝上7％領軍，包括元晶、達能、聯合再生、安集、國碩等指標股都紛紛收紅，漲幅0.97～3.45％以上，且成交量全面都倍增，以茂迪翻近14倍增加最多，成交量破1.2萬張，成交量居冠的元晶，則破2.5萬張，日增近2倍。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，美國加速太陽能布局，而國內也有經濟部釋出消息，雖然對產業面來說實質利多尚未顯著，但具有利多帶動之效。然不可諱言的是，類股跌深是很重要的利基點，特別是位階都不高，在短線跌深、再加上訊息面助攻，帶動反彈，未來幾天表現也有機會續勝大盤，但也提醒，較適合搶短，因太陽能產業供需依舊得面對紅鏈威脅，長線看來還是偏弱勢。