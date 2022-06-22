疫情使得旅人嚮往的旅遊型態轉變，深度旅遊正夯，越來越多人喜歡探訪當地藝術文化來為旅途增添可看性。藝文主題旅遊是深度旅遊的一種形式，香港在疫情下仍持續發展藝文建設，孕育了國際級大型新場館及藝文特區，繼「M+」視覺文化博物館於去年開幕後，「香港故宫文化博物館」也將於今年7月登場，讓遊客造訪香港時，除了探索繁華都市與山海綠林、沉浸於美食體驗外，還能一賭備受矚目的全新藝文熱點。

西九文化區位於維多利亞港海濱，為全球最大型和最受矚目的文化項目之一，持續落成的文化設施，不僅吸引國際藝術盛事選址於此舉行，更促進當地藝術與國際交流合作。首批主要文化設施—藝術展亭、戲曲中心、自由空間、藝術公園和M+視覺文化博物館目前已開放，提供給民眾與旅客精彩的藝文表演活動。而即將開幕的「香港故宮文化博物館」，以嶄新的策展手法，結合故宮及世界重要文化機構的珍藏，吸引全球旅客關注並前往香港欣賞藝術所帶來的文化魅力。

M+外觀擁有65米高的超大型吸睛LED幕牆。（香港旅遊發展局提供）

2座最新的國際級藝術展館：M+、故宮

「M+」視覺文化博物館除了是香港嶄新的建築，同時也是亞洲首間且全球最大的當代視覺文化博物館之一，簡約的外觀設計儼然成為當地人造訪的藝術熱點。館藏致力於收藏與展示20及21世紀的視覺文化、藝術、設計及建築，面向維多利亞港的65米高巨型LED幕牆也是展場形式的一種，可向大眾展示令人嘆為觀止的視覺流動藝術。

7月即將開幕的「香港故宮文化博物館」位於西九文化區西端，建築整體設計受紫禁城建築群所啟發，同時保留了故宮建築細節，整體基調為精緻典雅的米金色、造型外觀擷取自古代藝術文物的精粹、展廳入口更採用了紫禁城的外牆朱紅色作為點綴，重新展現了對中華傳統美學的全新詮釋，希望帶給訪客不同的文化氛圍及空間體驗。館內將展示來自北京故宮博物院的珍貴文物，其中多數展品是首次赴香港展出，同時透過國際夥伴關係，亦會有來自其他世界各地文化機構的珍貴藏品，充分展現中外文化交流與互鑒。

富現代感的旋轉樓梯，是M+最受歡迎打卡點之一。（香港旅遊發展局提供）

「香港故宮文化博物館」樓高7層，內部設計保留故宮的建築特色。（香港旅遊發展局提供）

除了國際藝術盛事之外，西九龍亦是眾多香港傳統工藝的發源地，是少數能看到匠人傳統工藝的聚集地。許多隱藏於巷弄裡的在地百年老店，紛紛將傳統職人手藝注入年輕靈魂復古新生，文創商品更乘載歷史記憶與香港傳統工藝，成為旅客們裝載旅途記憶的特色伴手禮。「東南樓」、「先達繡花鞋」及「標記麻將」都是值得旅人一訪的好去處。

「東南樓」化身為精品文藝酒店的歷史建築

東南樓藝術酒店坐落於港味文化氣息濃厚的油麻地，從老式酒家搖身一變成為精品藝文酒店，入住的旅客可穿梭於香港經典的城市景觀，晚上更可欣賞充滿電影場景感的霓虹燈街景。除了提供住宿，更集結藝術、歷史和共享空間於一身，酒店風格設計靈感源於香港中西融合背景，店內隨處可見融合摩登與懷舊裝飾，以及本土藝術家及設計師的創作工作坊或展覽，讓旅客感受不一樣的在地藝文特色。

東南樓是一家糅合藝術和歷史的精品酒店。（香港旅遊發展局提供）

「先達繡花鞋」承載香港傳統文化的現代時髦單品

創立於1958年的「先達商店」，透過第三代繼承人王嘉琳以年輕人對時尚的視角傳承技藝，將歷史悠久的精緻刺繡工藝，融入現代西式鞋款，保留手工縫製的細節，為傳統繡花鞋履注入全新生命，搖身一變成為潮流單品。店內平日也會舉辦工作坊，讓喜愛體驗新事物的年輕人能夠親身感受古典手工刺繡文化之美，讓每一份作品都更具意義也得以延續這門工藝技術。

傳統繡花鞋結合潮流元素，搖身一變成為新時尚單品。（香港旅遊發展局提供）

「標記麻將」傳承半世紀的傳統手工雕刻藝術

麻將乘載著悠久的中華歷史文化，藉由每張不同的牌面進行謀略組合，令牌局產生無窮的變化可能，更常被香港電影作為題材使用，由此可知麻將有著令人著迷的魅力。隨著時代進步消費習慣改變，位於佐敦的「標記麻雀」是香港少數仍手工雕刻生產麻將的店家，老闆景叔繼承家業至今超過半個世紀，經驗累積的雙手在光滑潔白的牌面上刻畫傳承千年的文字與色彩，出自他手的每張麻將都是獨一無二，有著職人的溫度與堅持；「標記麻雀」更提供客製化麻將的服務，讓賓客將名字或想寫的字刻在麻將上，成為獨特難得的紀念品。