由《雞不可失》申河均、《德魯納酒店》呂珍九搭檔演出的韓劇《怪物》，描述重案組刑警李東植（申河均 飾），與韓周元（呂珍九 飾）為了捉拿連環殺人犯，不惜打破法律與原則，進而產生他們是否已成為怪物的疑問。在韓首播以來外界評價極高，網友更以「無爛尾」給予好評，反轉再反轉的劇情引起話題關注，不僅在韓國百想藝術大賞中榮獲電視劇作品獎、電視部門劇本獎，申河均也拿下男子最優秀演技獎肯定。

影帝申河均劇中將展現數種深不可測的笑容，多層次演技表現，讓觀眾直呼「狂起雞皮疙瘩」，也將他封為「神河均」。談及此次演出，申河均認真表示：「要揣摩出有著強硬的外表，內心卻充滿痛苦和悲傷這種極大反差的角色，也讓我一直在思考如何表現？因此費了不少心血。」以該劇獲封「演技天才」的呂珍九，透過訪問向觀眾道謝，呂珍九笑說：「我也會努力捍衛好大家給我的這個稱號。」承諾觀眾演出驚悚劇的他不會讓大家失望。

劇中申河均、呂珍九聯手飆戲，2人藉由案件尋找真相，共同挖出埋藏20年的答案。劇中申河均飾演一位被降職到地方警察局辦案，但仍保持重案組刑警敏銳直覺，經常為街坊鄰居辦理繁雜瑣事。提起對前輩第一印象，呂珍九小心翼翼表示：「就是瘋子。」為了避免申河均誤會，呂珍九立馬解釋說：「那是戲裡他給人的印象，也是我在戲中的台詞之一，因為他的角色就是戲中居民公認的『瘋子警察』。」該劇明（23日）起，每週一至週五晚間9點於八大綜合台全台播出。