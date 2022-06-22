一架海軍S-70C反潛直升機22日下午在高雄左營反潛飛行大隊執行試飛科目操作時，在營區內意外墜毀，由於撞擊力道極大飛機零件噴散四處，更有鐵塊砸破附近民宅鐵捲門。（洪浩軒攝）

面曝光!海軍S-70C反潛直升機試飛重摔4傷 疑零件噴飛砸民宅 住戶嚇:還以為被尋仇

一架海軍S-70C反潛直升機22日下午在高雄左營反潛飛行大隊執行試飛科目操作時，在營區內意外墜毀，正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷，由於撞擊力道極大飛機零件噴散四處，更有鐵塊砸破附近民宅鐵捲門，這也嚇壞民宅屋主，還想說平時沒與人結怨，大門怎麼會被破壞，幸虧無人傷亡。

屋主表示，當時出門回家，發現鐵捲門破了個大洞，以為是有人拿東西破壞，但想了想平時沒有跟人結怨，後來聽說有飛機墜落，才聯想到鐵捲門可能是被飛機殘駭砸到，進屋後發現有個鐵片，且拿起來有相當的重量，因此就先去找里長求助，目前鐵片應該是由警方帶回處理。

該鐵片長約35公分，寬5至10公分，砸進鐵門後留下約30X30公分不規則大洞，傍晚在附近活動的民眾看到鐵捲門上的大洞，得知是飛機殘骸噴濺引起，紛紛大吃一驚，民眾表示，除了假日以外，幾乎天天可以看到直升機在附近訓練，雖然當時並沒有聽到巨大聲響，但聽到墜機還真是頭一遭。

事發當時有民眾拍下直升機墜毀後黑煙狂竄的照片，他說當時自己正在保養廠工作，由於廠內聲音也很大，沒有聽到聲音，但一出來就看到營區內濃濃黑煙，有鄰居說當下有聽到「碰」一聲，後來就看到大量黑煙冒出。