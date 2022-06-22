政府規範的檢疫隔離天數放寬，民眾也漸漸恢復正常生活，雲朗觀光集團順勢在本月起推出婚宴無條件取消政策後交出接單成長5倍的好成績，使得今年下半年的婚宴市場止跌回升，尤其君品Collection旗下位於桃園的「皇家薇庭」表現特別亮眼，有望將推升年營業額至新高2億元，「皇家薇庭」更將從即日起全面更新喜宴、春酒與工商活動17款菜單，讓菜單選擇更多元。

看好大桃園地區的超高消費力，「皇家薇庭」更新宴會菜單，並提高西式餐點的比例到3成5，更邀請米其林3星餐廳頤宮中餐廳主廚陳偉強進駐，端出每人每套4800元+10%的米其林3星套餐，能品嘗到油淋乳鴿、上湯波士頓龍蝦佐絲瓜麵與炸豆腐奶等菜；而中式套餐每人最低2500元起+10%，企業的平日春酒最低每桌9900元起+10%，平日喜宴最低1萬3990元起+10%。

桃園皇家薇庭的戶外宴會空間。（雲朗觀光集團提供）

雲品國際總經理丁原偉表示，光桃園地區這2個月以來宴客接單速度不減，皇家薇庭的消費人均餐價落在2000元至2500元不等，可看出未來桃園仍持續有報復性宴客需求。近期推出的婚宴無條件取消政策，全集團的婚宴接單力道成長5倍，共接單近百筆，皇家薇庭將有望推升年營業額至2億元以上，將創下委託經營管理2年來的新高。

雲品國際進一步表示，桃園縣市合併升格直轄市7年來人口增加22萬人，目前總數突破227萬人，是生育率六都第一，加上台商回流投資項目佔全國20%，可以說是全台人口、產業及交通成長最快的城市，消費爆發力已不容小覷。過去一年多來在宴會廳的宴席與活動因為防疫規範受到人流控管、不得敬酒等諸多限制，但因疫苗施打率提高，目前本土確診案例也逐步下降，使得民眾防疫信心提高、不再恐慌，進一步開始辦理各種宴會工商活動。

據雲品觀察，民眾深怕疫情再起，加上各飯店釋出的優惠利多，紛紛加速了下訂宴會與辦理宴會的速度，使得北北桃地區的宴會廳已逐步恢復每週末都滿檔的情況，除了今年底的尾牙，明年初的春酒也都已經預約滿檔，甚至皇家薇庭的訂單也已經訂到2023年12月。