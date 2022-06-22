王偉忠感謝觀眾一路力挺。（金星文創提供）

舞台劇《明星養老院》將於6月24日至26日在台北國父紀念館演出，目前進入最後倒數，監製王偉忠感謝疫情期間還是有高達9成的觀眾沒有退票，讓他深深感覺榮幸、快樂與感動，他發下豪語說，只要觀眾想看，他會繼續創作！

王偉忠表示，他製作節目40多年，服務了好幾代藝人與好幾代觀眾，近年來越來越相信年輕人的節目應該留給年輕製作人來作，他則想服務跟他一同長大的朋友與觀眾，畢竟大家一起呼吸同樣的空氣60多年，有著相似的心思與感懷。

這次《明星養老院》就是他想要表達每個人都只能活一次，其實都是自己這個世界的大明星，有時候就要勇敢做些不一樣的事情、讓人生留下記憶點。他說，許多《明星養老院》的觀眾都是第一次進入劇場，觀眾可以放心大膽進劇院，不要怕表演藝術，因為這齣大家一定看得懂！

《明星養老院》2020年底在高雄首演、巡迴到台中，場場都完售，觀眾口碑非常好。台北場因為疫情影響延期至今，依舊吸引將近滿場的觀眾。王偉忠特別提醒去年8月已經購票的觀眾，千萬要記得6月24日起帶票進場！

《明星養老院》的演員陣容堅強，包括郎祖筠、楊烈、黃嘉千、方文琳、范瑞君、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠與網紅娘娘等。