台裔女孩莉亞參加《小小頂級廚師美國版》第8季，並晉級總決賽。（杰德影音提供）

台裔女孩莉亞挑戰切鮭魚，展現讓地獄廚神叫好的自信刀工。（杰德影音提供）

「地獄廚神」戈登（右）與第一屆冠軍亞歷山大（左）示範如何切鮭魚。（杰德影音提供）

《小小頂級廚師美國版》（MasterChef Junior USA）在最新第8季的參賽者陣容中，父母皆來自台灣的10歲女孩莉亞（Liya）在節目一開播就受到相當大的關注，首週便以結合台式風味的蜜汁烤鰻魚米粉驚豔評審味蕾，讓平常總是以飆罵聞名的地獄廚神戈登（Gordon Ramsay）忍不住驚呼：「妳絕對懂得做台灣料理，相當美味！」該片段於杰德影音粉絲專頁釋出後，隨即獲得超過百萬瀏覽的超高人氣觀看數，莉亞也成功在首集被評審選為當周最佳料理之一。

在五強環節中，節目請回第1屆的冠軍亞歷山大（Alexander Weiss）擔任客座評審，與「地獄廚神」戈登傳授鮭魚的切工技巧。看到亞歷山大回娘家的莉亞也不禁害羞地說：「我第一次看《小小頂級廚師美國版》的時候，就是他激勵我堅持烹飪。」而當集挑戰環節中，評審要求五強們必須在十五分鐘內切出精美的鮭魚切片，才有機會獲得淘汰豁免權。

莉亞曾與經營餐廳的父親「交手」過大大小小的魚，就是沒切過如此龐大的蘇格蘭鮭魚，堪稱是個跳級版的艱難挑戰。最後，她依舊不疾不徐地切出相當精緻的鮭魚切片，被亞歷山大讚許：「料理過程中游刃有餘，充分利用時間。」戈登也稱讚莉亞下刀相當有自信，最後莉亞也不負眾望，贏得挑戰賽優勝。

莉亞在節目中曾告訴戈登，從小就會到父母經營的餐廳協助烹飪，因此培養出對料理的興趣。莉亞的父親也向主持人透露，莉亞會趁餐廳忙碌的時候，溜進地下室跟著實習廚師學習如何包餃子，讓身為紐約時報暢銷食譜作者的主持人之一達芙妮奧茲（Daphne Oz）都忍不住讚嘆其傑出的包餃子技術。

綜觀整季，莉亞在賽中時常融入台灣文化，交出中西合璧的佳餚。除了首集的米粉料理，也曾端出包括核桃蝦仁鳳梨炒飯、金箔豬肉水餃等，都讓評審讚譽有加。一路過關斬將的莉亞與另一名參賽者葛雷森（Grayson）進入最後決賽，將角逐本季的冠軍頭銜。

《小小頂級廚師美國版》第8季2小時總決賽特輯將於6月25日（六），晚間7點於Lifetime頻道首播（中華電信MOD264台、四季線上影視81台、Hami Video電視館、DCTV全國數位有線電視 202台），一起見證台裔女孩是否能摘下最新一個小小頂級廚師的桂冠。