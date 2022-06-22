奧斯卡主辦單位「美國影藝學院」今(22日)宣布，曾演出科幻經典喜劇電影《回到未來》三部曲的米高福克斯（Michael J. Fox）將於今年11月的「主席獎」頒獎典禮上獲頒「珍赫蕭特人道精神獎」，表揚他為帕金森氏症上的研究所投入的心力，這也是現年61歲的米高福克斯演藝生涯首度獲得小金人。

米高福克斯少年時從加拿大到美國發展演藝事業，沒幾年就主演了收視長紅的超夯親情劇《天才家庭》，他在該劇拍攝的空檔熬夜拍完《回到未來》，沒想到該系列全球狂賣拍成三部曲，讓他聲勢如日中天，他也因《天才家庭》、《城市大贏家》成為金球獎與艾美獎得主。原本在好萊塢大紅大紫的他，卻從29歲起出現帕金森氏症狀，健康亮起紅燈，讓他不得不接受從主角逐漸退居配角，但他卻始終沒有輕言放棄演藝之路。

《回到未來》被譽為影史最經典科幻作品之一，各種穿越時空改寫歷史橋段開啟影迷無限想像力。（圖／取自IMDB）

在米高福克斯主演《天才家庭》而當紅時，常常到了現場才拿到劇本，一站在水銀燈下他就很快進入狀況，絕對不可能記不住台詞；後來拍攝名導布萊恩狄帕瑪的電影《越戰創傷》，一個人有70頁的台詞，不容許太多失誤，他還是輕鬆完成，連一滴冷汗都沒有流。然而滿61歲的他曾苦笑自嘲現況：「我現在不會接台詞太多的角色，因為我做不來了，我連5頁的台詞都沒辦法背起來」，他能做的就是保持樂觀，並調整自己。

米高福克斯患病後勇於對抗帕金森氏症，還成立基金會募款研究治療方法，為幫助更多病友做出貢獻，因此獲得被視為「奧斯卡榮譽獎」的珍赫蕭特人道精神獎，表揚這位從影人兼生命鬥士在業界的成就。此獎近年都提前在每年的11月主席獎頒獎典禮頒發，並於隔年的奧斯卡典禮上播放片段，今年還包括《楚門的世界》澳洲名導彼得威爾、作曲家黛安華倫、導演尤珊帕西都將接受此一榮譽，預計美國時間11月19日頒獎。

《回到未來》主角米高福克斯(右)與克里斯多福洛伊德(左)合體，令粉絲看了尖叫連連。（圖／取自米高福克斯IG）

《回到未來》電影劇情描述主角「馬蒂」（米高福克斯飾）在1985年時，因操作時光機不慎，意外回到出生前的1955年，他在瘋癲的天才「布朗博士」（克里斯多福洛伊德飾）幫助下，努力搓合父母相遇及修正歷史錯誤，試著重回屬於自己的年代，劇中因對未來科技和文化描繪傳神，甚至多次預言歷史軼事，被公認是影史最偉大的科幻傑作。兩位演員去(2021)年合體出席美國華盛頓動漫展，回憶殺令現場粉絲看了尖叫連連。