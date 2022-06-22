貪小便宜還討拍！1名網友說他的朋友去年7月在「蝦皮」網購買了1條2錢金鍊，近日到銀樓卻發現該金鍊「一燒就黑」竟是假貨，怒罵店家無良，PO文曝光，其他網友發現該網友當初僅花4千元就買到金鍊，完全不合乎金價，直言「黃金是公訂價，為什麼要網路上買？會便宜一定假的啊！」

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，他的朋友去年7月在蝦皮網購平台買了「金飾項鍊」，因為每次戴項鍊都會割傷脖子，原本一直沒有理會，近日才去銀樓想換款式，結果「金飾被火一燒是黑黑的」，才知道該金飾根本就是假貨，賣家還到處詐騙消費者。

網友說友人在「蝦皮」買了1條2錢金鍊，近日卻發現是假貨，怒罵店家無良，但其他網友卻發現該網友當初僅花4千元就買到金鍊，完全不合乎金價。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，如今該賣家已在蝦皮平台離線，撥打電話也是語音信箱，痛批相當惡劣，貼文還曝光店家名稱，不過有其他網友根據照片找到該店家的網路商城，發賣金飾竟賣「1錢1600多元」，推估原PO友人該2錢項鍊當時僅4000多元，但現今金價2錢已要12500元，質疑PO友人當初貪小便宜，買到假貨很正常。

其他網友紛紛留言「金飾價格居高不下，蝦皮買東西還是要看一下物品免得受騙」、「蝦皮就連鞋子都有仿的，怎麼會上去買金項鍊啊？」、「真實店面的黃金要買還要看評價也怕被騙了，敢網上買的心臟真的很大顆」、「黃金是公訂價，為什麼要網路上買？會便宜一定假的啊！」