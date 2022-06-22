總獎金台幣105萬元的2022 ThreeBond Challenge Tour仰德挑戰賽老爺球場站，今天（22日）在關西老爺球場進行第二也是最後一回合賽事，出發時並列第2、落後領先者2桿的職業新秀余松柏，打出低於標準桿7桿的65桿，以兩回合總計低於標準桿10桿的134桿，奪得個人今年ThreeBond挑戰巡迴賽球季第2冠，並贏得獎金20萬元。

余松柏今年初才轉職業，4月就在ThreeBond挑戰巡迴賽開幕站斑芝花球場奪下職業生涯首冠，今天再次奪冠，而且也是第二次逆轉勝。另一位新秀沙比亞特馬克也奮力揮出65桿佳績，以兩回合總桿136桿，2桿之差屈居亞軍，獲7萬5千元獎金。

余松柏這回合抓下9隻博蒂，1個雙柏忌，打出職業生涯個人最佳成績，其中中自第4洞至第8洞連抓5隻博蒂，也是職業生涯連續捉鳥最多紀錄，前9洞打出31桿，創下職業生涯前9洞最佳成績；且他兩天共捉16隻小鳥，也堪稱這場比賽「博蒂王」。

賽後余松柏表示，今天木桿丶鐵桿與推桿都發揮得很好，尤其是鐵桿與推桿精準度最好，4個5桿長洞都拿下小鳥，多是一切一推打出的，其中第8洞距洞20呎最長；第5洞4桿洞是距洞12呎的博蒂推桿，其他也多是6呎內的小鳥推桿，他也十分感謝老淡水球場提供他練球，對他球技幫助很大，也感謝父母與女朋友的照顧與支持，還有兩位教練Jimmy與John的指導。

業餘選手黃至晨繳出69桿，與打出71桿的地主業餘選手蔡睿恒同為兩回合142桿，依大會規定，兩人須進行延長加洞賽，在標準桿5桿的第18洞連續舉行，第一次兩人平手，第二次蔡睿恒第2桿打下水，第4桿打至果嶺邊，其後切桿未進洞，一推也未推進，黃至晨打出6桿勝過蔡睿恒，贏得業餘組冠軍。