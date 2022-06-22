自首消防員聲明

恩恩案錄音帶外流事件再生風波，新北市議員陳偉杰服務處上午接獲卓冠廷辦公室洪姓主任來電表示，他們拿到錄音檔是在6月6日並非4月，因此要求更正新聞稿；陳偉杰則表示，卓的同學（消防員）已自首坦承不諱，違法就是違法，不必再去拗是6月還是那一月。

對此，新北市議員參選人卓冠廷則表示，對於近日所有不實的指控，已盡到澄清和溝通義務，他是4月開始追查此案，6月拿到部分錄音檔案，相關人士對他的惡意抹黑造謠已涉及誹謗罪嫌，屆時會提告捍衛自己的名譽。

陳偉杰指出，卓的同學在聲明中清楚說明：「恩恩案發生後的4月中下旬，他的高中同學卓冠廷主動與他連繫，討論恩恩案狀況，我思慮不周，就從系統下載這個案子的資料，包括錄音檔提供給他。」陳偉杰說，白紙黑字清清楚楚，不容抹滅，如果事屬汙衊，卓冠廷為何不敢直指他同學造謠說謊，請他更正？只敢說是為了保護「吹哨者」，然後東拉西扯，在時間上做文章。

陳偉杰強調，民進黨操作悲情議題早已熟能生巧，但為何窮追猛打侯市長至今，依舊無法讓民眾信服？因為民眾了解都是選舉操作，在侯市長高支持度下找不到攻擊點，又擔心接下來的新北市選舉不好選，才出此下策。

陳偉杰表示，疫情發生至今，中央防疫有多少不合常理、黑箱作業，怎不見民進黨發揮監督之責？陳部長面對媒體說「要怪就怪病毒」這種推諉之言，民進黨批評了嗎？1922流程出包，有權無責，民進黨卻只想轉移焦點、為選舉作秀，如何面對疫情下的民眾。

陳偉杰說，牽連同學已是不講道義，知法犯法又是罪加一等，如今還敢來電服務處，一個不合情、不合法、不合理的「三不」議員參選人，要如何能獲得民眾支持？陳偉杰奉勸卓冠廷適可而止，勿再進行選舉操作。