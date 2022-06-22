《西雅圖時報》（The Seattle Times）報導，針對聯邦法官禁止美國海軍精銳「海豹」（SEALs）特戰部隊於華盛頓州州立公園進行演習的裁定，該州已放棄抗告，代表海豹部隊將無法繼續在當地演練海路滲透戰術，環保團體「惠德貝環境行動網路」（Whidbey Environmental Action Network）成為最後贏家。

法官5月13日裁定，華盛頓州州立公園與遊憩委員會（State Parks and Recreation Commission）缺乏允許軍事單位在當地訓練的法定權力，也未充分考慮此類訓練是否違反該州環保法規，並給予相關單位30天的時間決定是否進行抗告。

而根據報導，華盛頓州檢察長辦公室（Washington Attorney General）並未在時限內進行抗告，因此海豹部隊與該州的訓練協議遭到終結。代表「惠德貝環境行動網路」的律師格里芬（Zachary Griefen）也公開宣告該組織的勝利；美國海軍西北地區（Navy Region Northwest）副公共事務官歐飛登（Joe Overton）則表示，此事將讓軍方更難以維持相關獨特技能。

海豹部隊自1980年代以來，就一直在華盛頓州的多個濱海州立公園進行特戰訓練，因為當地擁有極端潮汐變化、多變海流、低水下能見度、複雜海底地形、嚴酷氣候與地面環境等特色，能為須於惡劣條件下遂行作戰任務的海豹部隊提供「全面性逼真訓練」。

不過在訓練協議2020年期滿、海豹部隊與華盛頓州政府準備續約並進一步擴大訓練範圍時，卻遭當地居民抗議，有人認為讓武裝人員衝上州立公園的海灘「非常不負責任且危險」；還有人聲稱，居民去公園是為了消除壓力，而不是為了遭遇一群穿著迷彩服且配槍的「隱形人」。