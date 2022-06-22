許多學生即將從學校畢業，也打算趁著暑假打工，或找工作賺錢，有名正妹在網路求職卻遇到恐怖的事件，她表示網上求職，有複合式咖啡廳老闆在留言區分享工作內容與薪水待遇，吸引她去面試，豈料，她原以為只是學煮咖啡、學泡茶，但實際上卻是要坐檯陪客人，讓她身心靈受到很大的創傷。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示去年剛好18歲成年，但正好遇上疫情導致工作難找，她便在網路上求職版發文找工作，之後看到有複合式咖啡廳老闆留言，覺得時薪很高便向老闆約時間、地點面試。

正妹表示和老闆面試順利，談及工作內容與福利都滿意，後來也順利被錄取，工作第一天她還以為只是了解咖啡怎麼煮、茶葉怎麼泡，以及如何清潔咖啡杯與茶具，豈料，直到第1位客人上門，她就被安排去坐檯，在坐檯的1小時內，她不敢反抗，並認為在陌生環境裡不敢做出任何求救動作，坐完1檯後原想拒絕再接客人，但是被櫃台要求要坐滿3檯再離開，她便默默走回休息室「等著下一位折磨她心靈的客人」。

正妹應徵咖啡廳誤以為只需學泡咖啡，豈料，竟然要陪客人「坐檯」，讓她身心受創。（翻攝自Dcard）

直到坐完3小時後，正妹拿了當天的薪水，看著可觀的金額，但一回到家後立刻泡進浴缸裡，一邊流淚一邊發呆，想把「今天被汙染的全部洗乾淨」，事後也不再接咖啡廳老闆的電話，「但『那些事情』永遠刻在她心中，揮之不去，想到都會作嘔」。

文章一出，網友紛紛留言表示「妳是被騙進去的，不要在意太多」、「時薪250又可日領，小妹妹哪來那麼好的工作？」、「餐飲業跟服務業很少現領的」、「誠徵人員限女性或是女服務生就多少要有警惕了」、「要找工作或打工還是建議去人力銀行找」、「最近要畢業了，找工作很怕遇到來路不明的」。