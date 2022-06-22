《紙房子：韓國篇》記者會，主演群一字排開超震撼。（Netflix提供）

Netflix在漢江旁佈置超大型紙房子強盜團人偶。（太咪提供）

Netflix改編自西班牙神劇《紙房子》的韓國影集《紙房子：韓國篇》將於本周五（24日）上線，導演金泓善與編劇柳勇在22日率領主演群出席記者會，導演表示自己想把南北韓的情況呈現給大家看，如果未來發生這種情況又會是何種樣貌，想藉此表達希望與期望，因此才答應參與本影集的拍攝。柳勇在編劇透露除了以跟原著一樣的場景做為故事開端之外，背景則設定在南北韓，並也在強盜團、兩韓軍警內部展開了相互懷疑的劇情發展增添緊張感，由於原著的魅力之一就是生動感十足，再加上每個角色個性強烈，但把韓國篇獨特的故事框架帶入後，外加事前與演員們訪談得到了許多靈感，所以才完成屬於韓國篇的角色。

劇情描述南北韓結束戰爭，決定攜手建立經濟共同體，在南韓嚐到資本主義苦楚的「東京」全鍾瑞，絕望之際遇到了計劃在犯罪史上留下革命性紀錄的「教授」劉智泰，邀她與指揮搶案現場的「柏林」朴海秀 、南韓首位成功從地道逃脫的銀行搶犯「莫斯科」李元鍾、街頭鬥毆專家「丹佛」金志勳、偽造專家「奈洛比」張允柱、天才駭客「里約」李玹雨、解決師搭檔「赫爾辛基」金志勳、「奧斯陸」李奎浩等其他強盜，一起從合作經濟區裡的造幣廠搶奪4兆韓元（約940億台幣），藉此推翻只有有錢人才會更有錢的不公平社會。南韓危機談判組「宣祐真」金倫珍和北韓人民保安省的「車武弈」金聖午也緊急組成合作單位想救出人質化解搶案，而不幸成為人質的造幣廠員工「尹尾善」李主儐與廠長「趙泳旻」朴明勳也將會是劇中關鍵角色。

韓版另一個吸睛之處就是韓國傳統的「河回面具」，朴海秀表示，影集中最重要的就是面具，「河回面具」具有諷刺意義和對權力層的指責。全鍾瑞透露在拍攝前也非常好奇會如何呈現關於面具的部分，在得知是「笑著但又給人詼諧而奇怪感覺」的河回面具後是既感慨又讚歎不已。劉智泰則感性地說雖然原著影集擁有非常多的粉絲，但優秀的故事在任何國家都行得通，這次還添加了韓國獨特的魅力與詼諧，希望觀眾都能看得開心。

劉智泰表示「教授」是秉持著在犯罪的同時不能產生受害者的信念，儘管自己之前演過很多次反派，但沒見過像這樣的人物，因此覺得角色設定十分出色，並強調由於「教授」是該組織的首腦，需坐鎮指揮並在比賽現場進行說明，為了傳達出像配音員般的感覺而在講話方面下了不少苦工。他也自認與角色相似度最高，除了平常穿衣風格類似，有次拿著劇本在搭電梯時遇到同層住戶，竟被對方詢問是否是教書的教授，劉智泰解釋自己是演員，反讓鄰居驚呼看不出來，也因為這段經歷而讓劉智泰覺得自己的形象和教授很像，而他在解說這段經驗談時，也因為穿插著流利的英語，更顯得像是教授的專業形象感。

朴海秀則說這次飾演的「柏林」是壓縮韓國人所經歷的痛苦、分裂國家的現實之角色，充滿了隱喻性。被譽為「Netflix公務員」的他也笑說，繼《魷魚遊戲》的「綠色制服」後，這次換穿「紅色制服」，逗趣喊快要變成「紅綠燈」了，且兩部作品都是在密閉空間裡，由被關在裡面的人物彼此相處後產生的矛盾成為看點，期許下次可以穿到黃色的「制服」；全鍾瑞被問到「看到劇本時覺得自己會飾演哪個角色」時，爆笑回答雖然很想扮演由李主賓飾演的造幣廠廠長懷孕小三「尹尾善」，不過對自己來說的確有想到會飾演「東京」，而且韓國篇的「東京」和原著角色不同，會反映出20多歲年輕人的現實面。

金倫珍飾演的危機談判組「宣祐真」覺得拍戲期間「頗寂寞」，很羨慕強盜團的團隊精神，幸好有飾演北韓人民保安省「車武弈」的金聖午在，讓現場拍攝氣氛愉快。不過爆笑的是金聖午在記者會上竟然對金倫珍「大不敬」，一直稱讚金倫珍帶給自己像是「媽媽」的感覺，相處起來感到溫暖且愉快，讓金倫珍聽了忍不住反駁：「是姐姐，姐姐！」不料金聖午竟追加解釋「不，是媽媽，因為比起姐姐我更喜歡媽媽，所以像是媽媽的感覺」，讓坐在金倫珍旁邊的劉智泰也都忍不住尷尬傻笑起來。