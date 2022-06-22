好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)的世紀官司，經過一個多月的纏鬥後，強尼戴普大獲全勝，安柏赫德需判賠1035萬美金(約台幣3.1億)。近日，有媒體公開安柏赫德未離婚時，與超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevigne）激吻的影片，地點還在強尼戴普豪宅的電梯內；此外，更有傳言她們和特斯拉創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk）玩「三人行」，引起熱議。

安柏赫德愛男也愛女，曾在2014年公開出櫃，承認婚前和女攝影師泰莎（Tasya van Ree）交往四年；至於她與卡拉迪樂芬妮的緋聞，已傳了好幾年，只是一直沒有實質的鐵證，直到22日終於有媒體公開安柏赫德和卡拉迪樂芬妮在電梯裡接吻的影片，根據《Popcorned Planet》提供的畫面，可以看到她們在強尼戴普居住的洛杉磯豪宅的電梯內深情地激吻，也是這對女女緋聞傳了那麼多年，第一次同框的證據；據悉拍攝時間是2016年，代表安柏赫德還沒跟強尼戴普離婚，甚至還住在男方的家中，「婚內出軌」的疑雲不脛而走。

安柏赫德還沒跟強尼戴普離婚時，就和卡拉迪樂芬妮搞曖昧。（圖／推特）

超模卡拉迪樂芬妮。（圖／達志）

此外，根據外媒之前的報導，在這段激吻影片曝光前，安柏赫德和卡拉迪樂芬妮的緋聞就傳得沸沸揚揚，當時還有流出卡拉迪樂芬妮曾獨自出現在強尼戴普豪宅的電梯內，但當時家中只有安柏赫德；另外，安柏赫德還沒離婚時，就高調地與伊隆馬斯克交往，更有傳言指出他們和卡拉迪樂芬妮玩過3P，只是沒有衝擊性的證據。

事實上，安柏赫德和卡拉迪樂芬妮都是好萊塢知名的泛性戀者，前者曾和女攝影師泰莎（Tasya van Ree）交往四年，直到邂逅強尼戴普才分手；後者則曾與女星艾希莉班森（AshleyBenson）辦過婚宴，但在正式登記前就分開。