許多人節慶時都會選擇贈送葡萄酒聊表心意，不過台灣有家代理酒商推出一款名叫「劍人夕鶴」的義大利紅葡萄酒，沒想到還未上市就一天內5千瓶預購完售，引發網友熱烈討論，讓酒商緊急推出第二波預售！

沃芙酒業表示，「劍人夕鶴」是7月即將上市的新品，製作的Feudo Croce酒莊曾兩度榮獲Wine Spectator世界百大葡萄酒，瓶身的酒標則和生活藝術家楊武藏合作，以社會現狀以及葡萄酒風味為發想進行設計，瓶身繪有跟名字相符的劍士與白鶴，文宣上還趣味的寫上「劍人夕鶴」的藏頭詩，零售價為諧音「就去死」的974元，特價為諧音「去死吧」的748元。產品未推出就造成熱烈討論，有網友就笑說「這種可以送前任結婚邀請的婚宴」。

沃芙酒業共同創辦人葉又強在臉書粉專「John才不是酒達人」透露，「劍人夕鶴」還未上市、僅曝光一天，沒下廣告，沒想到12小時內全台預購3千瓶，5千瓶一天內預購完售，還超賣5百瓶，「現在全公司到處跪求客戶讓貨…」，目前第二波開放預購，預計11月中才能到港。

楊武藏也在個人臉書說明，此次是人生第一次感受到大問號旋風式的爆紅，雖然一開始只是胡鬧閒聊，但最後還是抱持劍人不可嬉鬧的態度完成。楊武藏將此次合作成果歸功於先生，「整件事情要不是我先生的規畫推動，可能無法這麼天時地利人和成功完成，整件事情，先生才是最棒的，我們缺一不可。」最後更笑說「答應我們，看到我們不要叫我們劍人夫婦。」

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