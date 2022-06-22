張文儀原台中縣黑派要角，栽培不少目前於政壇的派系後進。（檔案照片／陳世宗台中傳真）

曾經叱吒風雲的國民黨籍前立委張文儀，於本月15日因多重器官衰竭在家中去世，享壽74歲。原台中縣黑派地方人士指出，張文儀兩岸經商有成，曾原台中縣地方黑派大老，擔任過1屆國大代表和3屆立委，後因順大裕炒股案判刑，晚年長居台中，他的老家位於沙鹿三角公園附近。

黑派地方人士說，張文儀出身於沙鹿區望族，父親曾經營食品廠、麵粉廠、輾米廠和醫院等，他則在沙鹿經營鞋廠；早年在黑派有金主的地位，當選國大代表後，翌年就再代表國民黨角逐立委，後來在出任第4屆立委期間，因擔任順大裕公司董事長期間，爆發炒股案被移送法辦。

張文儀和親友創辦大陸知名女鞋「達芙妮」，不僅是大陸前3大女娃品牌之一，在鞋業引領風騷，達芙妮在港股上市，目前公司仍由其兩個兒子張智凱、張智喬分別擔任董事長、總經理掌理，可說台商在大陸經營事業有成的典範，他亦曾在沙鹿區鹿寮經營大賣場。

張文儀在政壇表現十分活躍，是黑派繼李卿雲、李子駸後的掌門重量級要角，當時同在政壇的台中縣前議長林敏霖指出，聽聞昔日好友張文儀去世也相當感慨，雖然兩人不同派系，但張文儀在政壇熱心地方事務，為人低調、待人親切，可惜晚年身體狀況欠佳。

黑派地方要角說，張文儀近年來中風後，因健康因素上周病逝，死因是多重器官衰竭。他平日住在台中市清新溫泉飯店旁的豪宅；中風後身體一直不好；他的老家原位在沙鹿三山國王廟附近，老一輩鄰里鄉親咸認為他為人處事低調、待人十分親切有禮。