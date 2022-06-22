遭遇西方空前制裁，俄羅斯轉向大陸和印度輸出能源。美國日前強調，沒有實施二級制裁禁止印度購買俄原油，但也別買的太過分了。但有印度石油公司高階主管透露，印度政府近幾周積極的鼓勵他們多買、多囤俄羅斯石油。

華爾街日報報導，西方試圖限制俄羅斯能源出口，以阻止後者藉此為戰爭提供金援。雖然俄羅斯出口確實低於戰前的水準，但主要買家印度，外加大陸和土耳其等加大俄油的購買力道，可能削減西方的制裁效果。

報導援引不具名印度石油公司高階主管說法，印度政府近幾周不斷鼓勵國內石油公司，加大對俄羅斯折價石油的購買力道，呼籲他們抓住這個機會多囤些低價俄油。

另一名高階主管透露，印度國有石油公司Indian Oil已經與俄羅斯能源巨頭Rosneft談判，以求更多的供應合約。

對此，印度政府官員強調，政府並沒有指示企業採購俄油，不會干涉企業進行商業交易，「我們的工作是制定政策，而非告訴企業買什麼或不該買什麼」。另外，針對印度大買俄油，該官員也補充，俄羅斯原油並沒有被全面制裁，很多國家也都在買。

大宗商品分析公司Kpler數據顯示，自俄烏戰爭以來，印度進口俄油量激增約24倍，6月日均100萬桶，比2月的3萬桶還高出許多。國際能源署（IEA）數據顯示，這相當於歐洲進口俄羅斯原油和原油產品的四分之一以上。

事實上，美國國務院能源特使霍克斯坦（Amos Hochstein）早於本月9日時預估，雖然俄羅斯對大陸和印度的能源銷售，比起全盛時期已經大打折扣，但鑒於全球能源價格飆漲，俄羅斯能源的銷售收入可能比戰前還要高。

此外，當時霍克斯坦還稱，他已經敦促印度不要在西方為破紀錄燃料價格買單時，從低價俄油獲利。他表示，美國並沒有實施二級制裁禁止印度買俄油，但也別買得太過分，像是在利用歐美家庭的痛苦撿便宜。