金磚國家工商論壇今天舉行，大陸國家主席習近平透過網路視訊出席開幕式並發表題為《把握時代潮流 締造光明未來》的主旨演講。習近平開宗明義直指「烏克蘭危機再次給世人敲響了警鐘：迷信實力地位，擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，必然會陷入安全困境。」

面對世紀疫情和各種安全挑戰，習近平提出四點呼籲：第一，我們要團結協作，共同維護世界和平穩定；第二，我們要守望相助，共同促進全球可持續發展；第三，我們要同舟共濟，共同實現合作共贏；第四，我們要包容並蓄，共同擴大開放融合。

面對美國祭出各種制裁法案，力阻大陸經濟超越美國，習近平以不點名方式指責：一些國家想實行「脫鈎斷鏈」，構築「小院高牆」。國際社會普遍擔憂，這樣下去，世界經濟勢必分裂為相互隔絕的區域。經濟全球化是生產力發展的客觀要求和不可阻擋的歷史潮流。開歷史倒車，企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。

習近平將於明天(23日)在北京主持金磚國家領導人第14次會晤。會晤以視訊方式舉行，主題為「構建高質量伙伴關系，共創全球發展新時代」。習近平今天(22日)以視頻方式出席金磚國家工商論壇開幕式並發表主旨演講。

習近平還將於24日在北京主持全球發展高層對話會。對話會以視訊方式舉行，主題為「構建新時代全球發展伙伴關係，攜手落實2030年可持續發展議程」。金磚國家領導人和有關新興市場國家及發展中國家領導人將共同出席。

以下為習近平演說全文：

http：／／politics.people.com.cn／n1／2022／0622／c1024-32453690.html

把握時代潮流 締造光明未來——在金磚國家工商論壇開幕式上的主旨演講（全文）

（2022年6月22日）

中華人民共和國主席 習近平

尊敬的各位同事，

各位工商界朋友，

女士們，先生們，朋友們：

很高興出席金磚國家工商論壇。首先，我向各位嘉賓表示誠摯的歡迎！

當前，世界百年變局和世紀疫情相互交織，各種安全挑戰層出不窮，世界經濟復甦步履維艱，全球發展遭遇嚴重挫折。世界向何處去？和平還是戰爭？發展還是衰退？開放還是封閉？合作還是對抗？是擺在我們面前的時代之問。

歷史長河時而風平浪靜，時而波濤洶湧，但總會奔湧向前。儘管國際形勢風雲變幻，但開放發展的歷史大勢不會變，攜手合作、共迎挑戰的願望也不會變。我們要不畏浮雲遮望眼，準確認識歷史發展規律，不為一時一事所惑，不為風險所懼，勇敢面對挑戰，向著構建人類命運共同體的目標勇毅前行。

第一，我們要團結協作，共同維護世界和平穩定。「前事不忘，後事之師。」上世紀，人類先後經歷了兩次世界大戰的浩劫和冷戰對抗的陰霾。慘痛的歷史表明，霸權主義、集團政治、陣營對抗不會帶來和平安全，只會導致戰爭衝突。這次烏克蘭危機再次給世人敲響了警鐘：迷信實力地位，擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，必然會陷入安全困境。

歷史告訴我們，和平是人類共同事業，需要各方共同爭取和維護。只有人人都珍愛和平、維護和平，只有人人都記取戰爭的慘痛教訓，和平才有希望。面對動蕩不安的世界，我們要不忘聯合國憲章初心，牢記守護和平使命。不久前，我提出全球安全倡議，倡導各國堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀；堅持尊重各國主權、領土完整；堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則；堅持重視各國合理安全關切；堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧與爭端；堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全。國際社會要摒棄零和博弈，共同反對霸權主義和強權政治，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，樹立休戚相關、安危與共的共同體意識，讓和平的陽光照亮世界。

第二，我們要守望相助，共同促進全球可持續發展。發展是破解各種難題、實現人民幸福的關鍵。當前，全球發展進程遭受嚴重衝擊，國際發展合作動能減弱，南北發展差距進一步擴大，聯合國2030年可持續發展議程的全球落實受到重創。全球將近70個國家的12億人口面臨疫情、糧食、能源、債務危機，全球過去數十年減貧成果可能付諸東流。

去年，我提出了全球發展倡議，呼籲圍繞落實聯合國2030年可持續發展議程，推動構建團結、平等、均衡、普惠的全球發展夥伴關係，全面推進減貧、衛生、教育、數字互聯互通、工業化等領域合作。要加強糧食、能源合作，提高糧食和能源安全保障水平。要抓住新一輪科技革命和產業變革的機遇，促進創新要素全球流動，幫助發展中國家加快數字經濟發展和綠色轉型。要積極開展抗疫合作，向發展中國家提供更多抗疫藥物，爭取早日戰勝疫情。

再過兩天，中方將主辦「全球發展高層對話會」，共商全球發展大計。我們要堅持以人民之心為心、以天下之利為利，推動全球發展邁向新時代，造福各國人民。

第三，我們要同舟共濟，共同實現合作共贏。當前，一些重要產業鏈供應鏈遭到人為干擾，大宗商品價格高位波動，全球通貨膨脹居高不下，國際金融市場持續動蕩，世界經濟復甦勢頭不斷走弱。大家都在擔心，世界經濟會不會陷入危機的泥潭。

在這個關鍵時刻，只有堅持同舟共濟、團結合作，才能戰勝經濟危機。我們要心往一處想、勁往一處使，加強宏觀經濟政策協調，防止全球復蘇進程放緩甚至中斷。主要發達國家要採取負責任的經濟政策，避免政策負面效應外溢，避免給發展中國家造成嚴重衝擊。事實一再證明，制裁是「回旋鏢」、「雙刃劍」，把世界經濟政治化、工具化、武器化，利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，終將損人害己，使世界人民遭殃。

第四，我們要包容並蓄，共同擴大開放融合。冷戰結束後，經濟全球化迅猛發展，極大促進了商品和資本流動、科技和文明進步。一個更加開放包容的世界，能給各國帶來更廣闊的發展空間，給人類帶來更繁榮的未來。

一段時間以來，經濟全球化遭遇「逆風逆流」。一些國家想實行「脫鈎斷鏈」，構築「小院高牆」。國際社會普遍擔憂，這樣下去，世界經濟勢必分裂為相互隔絕的區域。經濟全球化是生產力發展的客觀要求和不可阻擋的歷史潮流。開歷史倒車，企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。

「泰山不讓土壤，故能成其大；河海不擇細流，故能就其深。」包容普惠、互利共贏才是人間正道。我們要堅持開放包容，拆除一切阻礙生產力發展的藩籬，引導推動全球化健康發展，讓資金和技術自由流動，讓創新和智慧充分湧現，匯聚世界經濟增長合力。要維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，消除貿易、投資、技術壁壘，推動構建開放型世界經濟。要堅持共商共建共享，加強全球經濟治理，增加新興市場國家和發展中國家代表性和發言權，確保各國權利平等、規則平等、機會平等。

女士們、先生們、朋友們！

今年以來，面對複雜嚴峻的國內外發展環境，中國堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，有力應對各種挑戰。中國堅持人民至上、生命至上，築牢疫情防控屏障，鞏固疫情防控成果，最大程度保護人民生命健康，也最大程度穩住了經濟社會發展基本盤。中國將加大宏觀政策調節力度，採取更加有效的舉措，努力實現全年經濟社會發展目標，最大程度減少疫情影響。

下半年，我們將召開中國共產黨第二十次全國代表大會，描繪下一個階段中國發展藍圖。中國將立足新發展階段，貫徹新發展理念，積極構建新發展格局，努力實現高質量發展。中國將繼續提高對外開放水平，建設更高水平開放型經濟新體制，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。熱忱歡迎大家在中國投資興業，加強經貿合作，共享發展機遇。

女士們、先生們、朋友們！

金磚合作機制是新興市場國家和發展中國家合作的重要平台。工商界是促進金磚務實合作的生力軍。多年來，金磚國家工商界開拓創新、不斷進取，發掘五國務實合作潛力，為助力金磚國家發展作出了重要貢獻，應該給予充分肯定。

當前，金磚合作進入高質量發展新階段。希望企業家們發揚堅韌不拔、勇立潮頭的精神，做開放發展的推動者、創新發展的領軍者、共享發展的踐行者，給金磚合作加油加力。要利用各國產業結構和資源稟賦互補優勢，提升貿易、投資、金融合作水平，拓展跨境電商、物流、本幣、信用評級等領域合作，維護產業鏈供應鏈安全暢通。要積極參與金磚國家新工業革命夥伴關係建設，加強數字經濟、智能製造、清潔能源、低碳技術合作，助力各國產業結構轉型升級。要深入推動能源、糧食、基礎設施、技能培訓合作，履行社會責任，讓發展成果更多更公平惠及全體人民。

我相信，只要我們高揚互利共贏之帆、把穩團結合作之舵，金磚國家這艘大船就一定能夠乘風破浪，駛向更加光明美好的彼岸！

預祝本次工商論壇取得圓滿成功！

謝謝大家。