海軍S-70C直升機墜毀！機工長95%燒傷 司令梅家樹出面說明

海軍司令梅家樹今（22）日晚表示，海軍今天發生令人遺憾事件，在此希望社會大眾為重傷就醫的機工長祈福。

他說，針對這次事件一定非常坦誠檢討，已編專案小組，針對天候、人員操作或機件進行調查。

他表示，這是例行性訓練，飛機是重損，會進一步鑑識。