海軍司令梅家樹急赴左營探視：盼為重傷的機工長祈福 20:332022/06/22 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍司令梅家樹。（截取自中時新聞網直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍S-70C直升機墜毀！機工長95%燒傷 司令梅家樹出面說明 訂閱影音： 中時新聞網 海軍司令梅家樹今（22）日晚表示，海軍今天發生令人遺憾事件，在此希望社會大眾為重傷就醫的機工長祈福。 他說，針對這次事件一定非常坦誠檢討，已編專案小組，針對天候、人員操作或機件進行調查。 他表示，這是例行性訓練，飛機是重損，會進一步鑑識。 S-70C 反潛直升機重落地 海軍司令部：裝備故障 下令停飛 海軍S-70C反潛直升機事故 總統府：3人生命跡象穩定 機工長未脫離險境 海軍S-70C反潛直升機事故 總統府：3人生命跡象穩定 機工長未脫離險境 #海軍司令 #機工長 #S70C 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美海軍7天內狂炒5指揮官 律師：高層隱瞞 18:332022/06/18 軍事 藍綠立委籲嚴懲軍情局助考弊端 04:102022/06/21 政治要聞 新聞幕後》下任參謀總長 陸軍司令徐衍璞最看好 04:102022/06/15 政治要聞 怒了！陸曝為何貼近逼退加、澳軍機 16:372022/06/08 軍事 鄭宏輝揭新竹「飛機公園」秘辛 這3字跌破眼鏡笑翻一票人 15:452022/06/09 政治 直升機墜毀零件噴民宅砸破門 屋主嚇壞：以為遭尋仇 19:592022/06/22 社會 海軍S-70C直升機墜毀 機工長95％燒燙傷 家屬急奔醫院 18:482022/06/22 社會 美SH-60海鷹直升機墜毀 2天內第2起墜機事故 11:322022/06/10 國際 上海商銀股東會 通過配發現金股利1.8元 15:222022/06/17 財經 墜毀起火！失事現場曝「反潛直升機摔成爛鐵」 側翻基地跑道 16:432022/06/22 社會 艦長想性侵女軍官 輔導長幫掩蓋 04:102022/06/21 社會新聞 掩護酒醉退役學長進司令部睡覺 海軍士官長下場慘了 11:132022/06/15 社會 陸殲-16爆近距離攔截澳軍機 澳怒斥1舉動非常危險 15:352022/06/05 國際 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。