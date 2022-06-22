影片顯示，1架烏克蘭無人機以神風特攻的方式，襲擊了俄羅斯境內的煉油廠，引發熊熊大火，煉油廠的消防單位花了好一陣子才撲滅，可說是相當成功的不對稱作戰。由於遇襲地點在離俄烏戰爭前線還有150公里，所以拍攝影片的俄國人還沒意識到那是烏克蘭的襲擊。

烏克蘭武器追蹤站(Ukraine Weapons Tracker)的推特分享了這段影片，據稱事件發生在盧干斯克州以東，羅斯托夫州(Rostov OblastRostov )的新沙赫京斯克(Novoshakhtinsk)煉油廠，拍攝者可能是2位煉油廠工人，他們聽到無人機的聲音，然後開始拍攝。

俄國工人拍攝到無人機，此時還不知會發生什麼事。(圖/twitter)

幾秒鐘後，無人機撞上煉油廠。(圖/twitter)

第1人說：「是的，那是1架無人機…哈哈哈！」

第2人說：「不會是烏克蘭人的吧？」

第1人說：「當然不會是！」

結果話還沒說完，無人機就撞上的煉油設備，其中1人補上一句：「顯然是烏克蘭的，是從（他們）那邊飛來的。」

轟炸引起的大火，隨後在消防隊與工廠消防設備的強力灌救下立即撲滅，傷害不算嚴重，只是小區域受損。

烏克蘭武器追蹤站猜測這架無人機可能是烏克蘭自製的PD-1 或 PD-2 系列偵察用無人機，但是底下的網友留言卻認為不太像，因為尾翼的配置不符合，PD-1 或 PD-2採用的是倒V型尾翼，而該無人機的尾翼是水平狀的。網友認為，此無人機更像是大陸廈門雲輪科技公所的穆根5型(Mugin-5)大型民用無人機，或者北京正唐科技的赤龍無人機(CL-4、CL-430、CL-480)。