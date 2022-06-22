台北表演藝術中心將在7月正式開幕迎賓，由於位置鄰近士林夜市，台北市長柯文哲今赴當地宣布推出「士林藝饗券」，民眾只要在7月2日至10月2日開幕期間購票看表演，即可於台北通、悠遊付APP下載50元折價券，前往士林夜市130家小吃攤大啖美食，柯笑說他估計下個月邊境會解封，屆時就會有觀光客湧入，士林將再次繁榮。

柯文哲致詞時說，北藝中心是個外型特殊的建築物，相信將來國外觀光客會來的重要景點，裡面非常多參觀動線，可以看到整個劇場後面怎麼運作，未來定會成為台北市地標，他也說自己我估計下個月邊境解封，觀光客會開始進來，恰好北藝這時開幕希望能成功帶給地方繁榮。

柯文哲表示，本次「士林藝饗券」的設計，就是讓民眾看表演以後，可以用手機下載50元折價券，再到鄰近的士林夜市吃東西，希望透過此方式，讓北藝成功帶動士林地區繁榮。

柯無奈表示，今年台北燈節在士林舉行，當時可說是人山人海，本來想一鼓作氣把經濟推上去，想不到疫情來了，全部打回原形，結果現在要重來一遍，所以人算不如天算，但大家別緊張，未來北藝開幕、白晝之夜將會把人潮帶回來，且疫情也大概也結束了，希望士林夜市能恢復往日榮景。

由於士林夜市攤商多達800多間，但參與本次活動的店家只有130幾家，對於這樣的成效是否過低？北市市場處長陳庭輝說，市府沒有設定目標，只要攤商朋友想參加通通可以參加，不論是攤販或商家，通通是爭取的對象。

不過副市長蔡炳坤補充，今日只是啟動儀式，市府將在6月30日下午3點辦地區說明會，邀請相關商圈、里長前來，把市府所有計畫、活動讓大家了解，地方有想法也可提出，希望民間、市府一起努力，在下半年把商圈活絡起來。