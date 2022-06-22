江惠儀（右）入圍金曲3項大獎，好友「吉那罐子」楊淑喻送上祝福。（粘耿豪攝）

金曲台語歌后江惠儀以專輯《空》入圍第33屆金曲3項大獎，包括「最佳台語女歌手獎」、「最佳台語專輯獎」等，22日受訪分享入圍心情，交往7年的男友三秒（Samuel）身為她專輯的錄音師，今年也一同入圍金曲獎，兩人將一起走金曲紅毯，她把男友視為幸運物，若金曲得獎台上求婚？男友自信說，「好，我覺得這張一定會得。」

江惠儀還幽默回，「如果沒有得獎就不求婚？」男友大笑說，他們早已對未來都共識，計畫之後會去登記結婚，但詳細時間點還未定，婚事也要先跟家人報備。他們同居多年、感情穩定，一起養3貓1狗，剛好2人個性互補，在工作、日常生活上鮮少吵架，男友近日已買房，似乎婚事將近。

她本業是中華電信工程師，從小熱愛唱歌，在2019年首度奪下金曲台語歌后，這次4度入圍，表示，得知入圍當下心情冷靜，無奈表示，因為得到金曲獎後並沒有賺比較多錢，「只有得獎的那年有比較多邀約，但也不足以支付製作專輯的錢」，她自掏腰包製作專輯，粗估花費數十萬元，感謝本業有穩定的收入能支持喜愛的音樂。

今年台語歌后競爭激烈，包括朱海君、黃妃、張涵雅等人，江惠儀直言，每位入圍者的風格大不同，「誰得獎太難說了」，她自認最想拿奪下「最佳台語專輯獎」，因為這個獎代表整張專輯的概念都受到肯定，男友打趣說：「因為歌后已經拿過了，這次換拿專輯。」

江惠儀今天與同門好姐妹「吉那罐子」楊淑喻（吉那）暢聊近況，兩人因同為「金曲30」得主，而成為無話不談好友，這次吉那客語創作專輯《小吉的路》未受青睞落馬，江惠儀認為閨蜜是金曲遺珠，期盼兩人下次一起再度入圍金曲獎。