跟另一半愛愛時，若出現身體不適等症狀，千萬不要拖！一名女網友就表示跟男友愛愛到一半，突然腹部陣痛，緊急送醫後，才知道自己竟是黃體破裂，驚呼「我是差點真的沒命」，喊話大家愛愛不要太激烈。

女網友在《Dcard》PO文「被男友X到掛急診」，她說，自己跟男友愛愛到一半，突然覺得肚子超痛，兩人就暫停了一下，再戰的時候肚子又痛了起來，且痛到實在受不了，嚇得男友趕緊開車送她去掛急診。

原PO說，自己是生平第一次躺在擔架上被送進病房，事後婦產科醫師告訴她是黃體破裂，造成體內大出現，因此出現激烈腹痛，嚇得她直呼自己「是真的快往生」，喊話其他情侶愛愛千萬不要太激烈。

不少網友也回應：「原來說要X死人都是真的」、「只在新聞中看過，想不到確有其事」、「田被耕壞了」、「那個真的很痛！會盜汗那種」、「原來是無情打樁機」、「抱歉，但我笑了」、「不要說什麼天長地久，我只要你明天讓我扶牆走」。

事實上，過往就曾出現許多性行為而導致黃體破裂的案例，有些人則是愛愛結束後，劇痛感仍持續不斷，甚至轉移到腰部、背部。婦科醫師表示，所謂黃體是女性每個月排卵一次時，濾泡形成黃體，支持子宮內膜成長，隨著月經週期而逐漸消失，但部分女性因為體質問題，黃體受到刺激會持擴大出血，形成血腫，被血液吸收後就轉為黃體囊腫，破裂後就會出現劇烈疼痛甚至呼吸困難、痛到無法走路等情形。