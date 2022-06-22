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朋友車尼柯夫(Oleksiy Chernyshov)，顯是被俄羅斯軍隊審訊和折磨之後，再以處決式殺害，然後毀屍滅跡，這是明顯的戰爭罪。

40 歲的萊文是一位經驗豐富的自由記者，經常與烏克蘭新聞網站LB.ua和路透社合作。當2月24 日俄羅斯入侵烏克蘭時，萊文聯繫了一群他在2014年頓巴斯衝突期間，所認識的士兵，希望盡可能接近戰，報導這場戰爭。

3月13日，萊文想要尋找他的空拍機，結果遭到俄軍逮補，4月1日，他的遺體被發現在基輔州森林裡的一輛被燒毀的汽車裡。經過調查，他是被2枚子彈打死。

北頓內茨克市內一景，遠方的是化工廠，而近處的建築都已殘破。(圖/ukrinform)

(20:53)烏克蘭官員：敵人逼進北頓內茨克 防線非常困難

北頓內茨克市長斯特魯克（Oleksandr Striuk）承認，包括北頓內茨克(Severodonetsk)、利西昌斯克(Lysychansk)都持續遭到砲擊，要維持防線防線很不容易。

盧甘斯克州長海岱（Serhiy Hayday）承認，俄羅斯軍正在接近中，利西昌斯克附近的幾個定居點已經消失，而且敵軍進入了托什基夫卡(Toshkivka)，這是利西昌斯克的南邊，使俄軍可以從南方轟擊利西昌斯克。

軍事分析家表示，俄羅斯從南方推進，烏克蘭軍隊的退路可能會被切斷。