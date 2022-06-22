今(22日)下午一架海軍S-70C反潛直升機在高雄左營反潛飛行大隊基地執行試飛科目操作時，在跑道重落地，機上4人受傷，再度引發國人對老舊軍事設備的關切。海軍目前有服役超過30年的S-70C與MD500反潛直升機，年初有意向美國採購12架MH-60R海鷹反潛直升機，卻傳出美方以不符合「不對稱戰力」原則為由否決。有美方專家揭露美國這樣做的目的，是希望台灣思考如何以較低成本，購買數量足夠多的武器來改變局面。

根據《美國之音》上月19日報導，拜登政府回絕了台灣包括MH-60R海鷹反潛直升機在內的幾項軍購請求，美國智庫卡托研究所防務政策研究項目主任埃里克˙戈麥斯（Eric Gomez）當時表示，其實美國想對台灣強調的是，「若是面對一個規模強大的軍隊，作為小國應該是思考如何以較低成本的方式，購買數量足夠多的武器來改變局面」。

曾在美國海軍陸戰隊服役的美國喬治˙梅森大學助理教授、安全政策研究中心副主任亨澤克（Michael Hunzeker），也不建議台灣購買昂貴的直升機，他認為台灣應該往不對稱戰力的方向發展，也指出台灣有大量的海岸防禦導彈、反艦導彈和毒刺防空導彈等這些小型且致命的不對稱作戰武器，即使外力入侵成功，也需要花費很長時間，美國就有時間介入，他強調「真正的目標不是打一場戰爭，而是讓對方確信這場仗不值得嘗試」。

不過，我國防部駁斥了美方專家的說法，國防院軍事戰略暨產業所所長蘇紫雲曾表示，「美國對軍售案的態度是看你常年預算，是不是有足夠作業維持費，才會評估是不是這項軍售是對區域安全，還有對國家防衛有利的」。