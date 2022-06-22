恩恩事件越演越烈，面對新北市議會國民黨團直指桃園急救流程也要待衛生局同意，桃園市新聞處長詹賀舜說，早在恩恩案前，桃園就採用「快易通方案」，居家輕症轉重症或有緊急救護需求者，119接獲通報可直接送醫，「就是與新北市不一樣！」

詹賀舜表示，桃園市居家照護病患緊急醫療流程是今年4月中旬疫情擴大同時起動居家照護後，市長鄭文燦在防疫會議提出緊急醫療桃園方案，這是一套「快易通方案」。由消防局、衛生局、醫院三方聯繫，讓輕症或是確診在家民眾如果病情轉變需緊急醫療時，採用「119緊急醫療」方案直送醫院，同步通知醫院及衛生局，讓確診患者可以立刻進行醫療處置。這套桃園方案運作良好，並且在下轉時，也請防疫計程車及防疫旅館協助，確保醫院最佳醫療量能。

詹賀舜說，輕症在家照護，目前已經非常成熟，但「輕轉重後送」的工作，仍然是桃園的防疫重點。119派車直送醫院，不需經過衛生局同意安排，是為了爭取黃金時間，可以及早診療、及早投藥，桃園119緊急醫療快易通方案，也符合指揮中心的指引規範，且與新北市做法不同。

詹賀舜說明，在尚未啟動居家照護前，確診者無論症狀輕重都需住院，衛生局會事先告知消防局送去哪一所專責醫院。而啟動居家照護後，因應確診人數增加，且居家照護民眾症狀改變不同。鄭文燦因此在防疫會議決議，針對居家輕轉重症或是有緊急救護需求者，119接獲通報直接送醫，同步通知醫院及衛生局，派車不需經過衛生局同意。並且在醫院診療後依症狀安排住院，或是協助安排防疫計程車返家照顧，這也是與新北市作法不同之處。

詹賀舜批評，新北市國民黨團不了解桃園方案，任意引述，只會證明自己的錯誤。而中央流行疫情指揮中心的指引也十分清楚，與新北市不同。最重要的是，桃園119緊急醫療快易通方案的做法，就是與新北市不一樣。