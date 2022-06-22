一架海軍S-70C反潛直升機今（22）日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時，疑似因為旋翼片脫落，在營區內意外墜毀。台灣自1980年代開始引進黑鷹直升機，當時海軍因執行成功級巡防艦興建案，要採購大型反潛直升機，美國出售24架給台灣，如今S-70C已有將近30年的機齡，有軍事專家坦言，「現有反潛直升機，不足以因應解放軍新型潛艦對國軍造成的威脅」，引發討論。

當時採購來台的24架直升機，空軍分配到14架S-70C-1、海軍分配到10架，在與美方的採購期間，發展出S-70C(M)-1反潛直升機，於1990年交機。令人遺憾的是，1994年1月12日，海軍一架反潛機自成功號巡防艦（PFG1101）起飛時，因失速而墜毀在台灣東部外海，造成機上一名組員殉職。海軍則因二代艦逐漸成軍，所以又在1997年向美國增購11架S-70C(M)-2，並自2000年開始陸續交機。

但在2005年10月19日，一架海軍S-70C(M)-2因執行夜間降落軍艦訓練，不慎墜海；2008年10月22日，又有一架S-70C反潛機在花蓮執行飛行訓練時墜毀，3次意外事故讓海軍現在只剩下18架S-70C反潛直升機。這18架S-70C已有將近30年的機齡，軍事專家鄭繼文曾表示，國軍對於新的反潛直升機確實有需求，且「現有反潛直升機，不足以因應解放軍新型潛艦對國軍造成的威脅」。

海軍司令梅家樹出面說明「一定會非常坦誠的去做檢討」