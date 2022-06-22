遠距離戀愛往往會經歷多種挑戰，一名和男友交往將近2年的女網友就抱怨，兩人1個月大概只會見面一次、一次4天，但是男友每次見面都把時間浪費在某項事務，而不是全心全力的進行陪伴，讓不斷付出的她累得想分手，不過許多網友看了女方不滿的原因後，卻紛紛反而笑翻、支持男方。

原PO在Dcard發文表示，她和遠距離交往的男友1個月只會見面約4天，「每次他大部分都在睡覺，早上睡到12點，吃個飯，看個電視他就犯睏繼續睡，晚上我們可能會自己煮或去外面吃，但他也是早早就睡」。

雖然原PO不滿這種現象，試圖溝通增加相處時間，但男友只會生氣的表示工作很累、原PO不諒解他，「我也只想叫他陪我像以前一樣看午夜場電影」，不斷付出的原PO因此想要分手，但又覺得男友平時對她很好，只好上網詢問「大家覺得我要分手嗎？」

不過許多網友看了描述後紛紛笑說「但是睡覺真的蠻快樂的欸」、「成年人的娛樂」、「超快樂的，我男友如果因為我愛睡覺睡覺要跟我分手，我也沒關係」、「跟我男朋友也是遠距啊，我男朋友也很愛睡覺啊，我也都陪他睡覺，反正只要是待在一起，不管是做什麼事情都好」、「可以在家一起看電影看到睡著啊，而且為什麼一定要看午夜場= =，已經在累的人是不可能讓他少睡的，不睡真的會死人，你可以試著安排一些居家一點的活動，真的不習慣那就放過他吧，睡覺比較重要」。