宏達電HTC（2498）旗下開放元宇宙VIVERSE今（22）日宣布，與萬代南夢宮影業共同打造的原創IP《小鳥之翼》（BIRDIE WING -Golf Girls' Story-），即起於VIVERSE獨家展出，後續亦預計將由HTC VIVERSE 推出 Nintendo Switch 遊戲及VR體驗等，為VIVERSE元宇宙居民帶來更豐富多樣的內容。

VIVERSE與萬代南夢宮影業（BANDAI NAMCO Pictures，BNP）策略聯盟邁向新里程碑，雙方合作打造全球首部以女子高爾夫球為主題的原創 IP《小鳥之翼》，以細膩的畫風、令人熱血沸騰的比賽橋段，和兩位高爾夫球天才少女主角間惺惺相惜的情誼故事，讓該動畫在亞太地區大受好評。

現在《小鳥之翼》進一步前進VIVERS元宇宙，《小鳥之翼》的元宇宙美術館即日起正式於HTC VIVERSE展出，內容從角色設定畫、球場設計圖、美術設定稿到片頭原畫皆同步展出，全球粉絲可免費參觀（https://lihi1.cc/KcJz）。

除此之外，《小鳥之翼》也將在2022下半年透過HTC VIVERSE推出任天堂Nintendo Switch遊戲、VR體驗等。

VIVERSE總經理林俊吳表示，《小鳥之翼》是VIVERSE投資的第一部動畫IP，也是和萬代南夢宮影業策略聯盟的第一項成果，希望能藉由在VIVERSE上展出這個全球粉絲喜愛的《小鳥之翼》，為VIVERSE元宇宙居民帶來更豐富多樣的內容，同時也為HTC在元宇宙時代的內容生態系立下重要里程碑。