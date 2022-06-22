1名網友日前收到檢舉罰單，他被依「轉彎未打方向燈」開罰1200元，他看照片當時明明有打方向燈，但他事後坦承「打一下就切掉燈」，認為檢舉者吃飽太閒，說「妨礙到你的行車路線了嗎？我傷天害理了什麼？」其他網友則怒批本來在變道完成前，都要全程打方向燈，該網友真的已違規。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前收到交通罰單，他遭人檢舉在路上「未打方向燈」轉彎，但他收到的照片中，第1張照片明顯方向燈有亮，他問說「方向燈要打多久才算正常？」並坦承方向燈僅打了一下就切掉，他認為檢舉人心態很奇怪，決定要去監理所申訴。

1名網友日前收到檢舉罰單，他被依「轉彎未打方向燈」開罰1200元，他看照片當時明明有打方向燈，但坦承「打一下就切掉」，引起其他網友砲轟。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說他不是繳不起1200元罰緩「我只是很不爽這些檢舉魔人的心態是什麼？我妨礙到你的行車路線了嗎？我傷天害理了什麼？」認為檢舉人整天閒到拿行車紀錄器告發他人；其他網友則說依造法規「直至變道完成需全程使用方向燈」，檢舉者是提供影片，但罰單只能附上照片，因此顯示有打燈是合理的。

網友紛紛留言「笑死，你都承認很快就切了，乖乖繳1200吧，方向燈要打到你轉完」、「你沒有參加考試喔？最討厭這種秒打燈秒轉向的垃圾」、「從車道最右邊左轉只拿到罰單已經很幸運了.......就明顯剪人家線了還好意思說自己沒妨礙人家行車路線」。