為了迎接暑假及下半年的衝刺，百貨也陸續完成年中改裝計劃，Global Mall近期就主攻以娛樂休閒及餐飲為主的實體體驗，預計6到8月期間將改裝近20個新櫃，當中包括期待已久的全台百貨首家專業滑雪場「iSKI滑雪俱樂部」，將於7月17日在Global Mall桃園A19正式登場，另外新北中和店近期也以親子共享體驗為主題，改裝了原3樓的親子樂園、玩具區近千坪空間，品牌數從5家增加到12家，新增了像親子烘焙、創意手作區、天然安心生活用品等新櫃，讓孩子的暑假能體驗更多不一樣的活動。

Global Mall新北中和近期改裝原三樓親子樂園、玩具區近千坪空間，更引進「Home.焙小日子」的親子手作烘焙教室。（Global Mall提供）

Global Mall桃園A8推出「星馬快餐」桃園首店，主打平價星馬異國料理。（Global Mall提供）

同時為即將的出國旅遊暖身，先讓消費者品嘗各式異國料理，Global Mall南港車站、桃園A8及屏東市鎖定餐飲改裝，屏東市「勝博殿」屏東首店預計8月中登場；南港車站近期則有異國料理的「想想咖哩」、「峇峇正宗南洋料理」、「品聚香」也歡慶開幕，30日前推指定商品第二套半價；桃園A8則推出「星馬快餐」桃園首店，推有點購主餐送指定飲品、內用享加湯、加飯、加麵服務。