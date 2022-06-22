惠生大藥局 x 新一代設計產學合作_掌中戲 by 明志科技大學－工業設計系曾筠晴、楊湘婷、何沛晴。（惠生大藥局提供）

惠生大藥局 x 新一代設計產學合作_掌中戲 by 明志科技大學－工業設計系曾筠晴、楊湘婷、何沛晴。（惠生大藥局提供）

台灣設計研究院－產業創新組副組長許盈盈。（惠生大藥局提供）

惠生大藥局總經理廖昱喬George Liao。（惠生大藥局提供）

全台第一家予防醫學專門店「惠生大藥局」2018年起以創意和專業作為給予傳統藥局新形象和使命，從「樂齡健身房」、「樂齡教室」開始、導入資生堂的「化粧療法」課程、與雀巢合作銀髮族專屬「Shake!立飲吧」、串聯英業達集團英華達公司「全家寶生理量測系統」、與預防失智訓練指標點睛樂齡智造合作使用AI技術延緩長者失智有活力等，建立長照典範照護銀髮族不遺餘力。

惠生大藥局於2021年首次加入由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院所推動的「新一代設計產學合作」－「企業出題、學生解題」號召企業分享實務經驗、學生揮灑創意想法，縮減學用落差，為各領域企業開拓更多前瞻商業可能性。惠生大藥局以：「如何利用設計協助現有藥局及長照單位進行生態鏈鏈結與轉型」為題，自2021年二月起至2022年四月超過一年的時間，從報名學生作品的書面審查、兩階段的選拔、產學交流等，最終由明志科技大學－工業設計系曾筠晴、楊湘婷、何沛晴同學所設計的桌遊「掌中戲」雀屏中選；「掌中戲」是一款結合地方布袋戲文化、專為銀髮族設計的桌遊，惠生大藥局除了贈予同學們新台幣五萬元獎勵，同時也將協助從紙上談兵到落實設計，預計在今年年底開始量產，並攜手第三方公司《瘋桌遊》共同推出，屆時除了可在惠生大藥局、瘋桌遊門市，亦可在線上商城購買得到。

台灣設計研究院－產業創新組副組長許盈盈分享：「台灣設計研究院近年積極藉由設計與醫療產業的結合，找尋下一階段產業創新的可能性。這次產學合作有惠生大藥局的加入，揭示醫療產業未來發展痛點，提供大專院校的學子能與專業權責單位共同思考高齡者健康照護，打破原有各領域各司其職的藩籬，創造產業間深入對話的契機，讓產業能有更優良的服務內容，同時，設計能與產業協力深度研究，正是產學合作的核心精神。」

惠生大藥局總經理廖昱喬分享：「台灣的設計與銀髮高齡化的結合其實有很大的發展空間，國外已有多項研究發現，從生活美學及體驗可以幫助提升銀髮族的互動並防止失智失能的發生，從日本反思台灣其實透過時尚、互動、美學可以讓長輩找到更多生活上的意義，日文稱作為IKIGAI，於雲林發跡的惠生大藥局本次結合當地文化特色-布袋戲元素，與同學們共同開發一個讓長輩找回年輕時的記憶體驗桌遊，希望藉由設計的力量帶領銀髮美學的議題在台灣發酵。」

新一代設計產學專案顧問、AJA大予創意使用經驗設計總監陳文剛分享：「與惠生大藥局的產學合作，帶給我很多意料外的刺激跟啟發。原來藥局能串起的地方生態這麼多元，拉引人事物的動能如此強大。其中掌中戲的概念設計，特別有趣。巧妙地結合傳統布偶戲文化以及雲林的特色，創造揉合出了一個具原創性的桌遊體驗。很有生命力的場域跟創新，令人期待。」