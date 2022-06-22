南韓大勢女團TWICE出道6年紅遍全球，其中台灣籍成員周子瑜，人氣更是居高不下，之前在她生日直播時，因為把頭髮挽起帶起帽子，似乎換了新造才遮起來，讓粉絲都相當好奇，今(22日)她也公開最新髮色，吸引百萬粉絲點讚。

子瑜今在個人IG曬出4張美照，寫下：「久違的漂染髮色〜」，只見她把頭髮染成香檳金色，對著鏡頭嘟嘴、眨眼，還露出甜笑，仙氣十足又相當可愛，讓網友都驚呼連連，紛紛點讚留言。

「淺色好適合」、「最後一張的笑容好甜喔」、「有夠仙」、「子瑜好美就像洋娃娃」、「每天都越來越漂亮是怎麼回事」，美照也吸引超過139萬粉絲按讚。14日喜迎23歲生日的子瑜，不僅到粉絲應援的燈箱、咖啡廳等拍照留念，還開直播感謝粉絲祝福。

不過粉絲也發現子瑜都帶著漁夫帽，並把頭髮綁起來，似乎是要遮住新髮色，雖然直播一開始她表示是因為沒洗頭，才會戴帽子，要粉絲不要太期待，但直播最後她又透露「雖然不知何時會回歸，大家可以期待，也可以期待我的頭髮」，如今她終於公開新髮色，也讓粉絲相當驚喜。