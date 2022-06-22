又來到一年一度的「國際驕傲月」(Pride Month)，象徵著全球的愛、自由與包容，世界各地紛紛響應國際驕傲月，而健康美麗領導品牌屈臣氏也不缺席。屈臣氏自去年展開「屈動每個更好 Drive to be Better」品牌煥新計畫以來，透過「健康美」、「包容美」、「創新美」、「永續美」四大美麗核心價值，向消費者傳遞屈臣氏不只是滿足民眾日常生活所需的夥伴，也透過不同的方式與消費者一同創造正向影響力。除了力邀消費者響應，也攜手合作夥伴們向著這個共識願景努力；繼去年十月攜手永續好夥伴聯合利華推出的「屈動更多的愛 為愛站出來」品牌月活動，不僅推廣多元共融的價值，並以實際行動支持性平教育協會推動平權教育。今年更將「愛」擴大，不僅聯合利華，亦攜手全球消費品知名集團P＆G寶僑家品共同參與，消費滿額即可獲得今年國際驕傲月的滿額好禮，持續屈動更多的愛與美好。

去年攜手聯合利華所推出的為愛站出來品牌月消費活動備受好評，今年再次挺身鼓勵與LGBTQ＋ 族群站在一起並邀請消費者一同用行動支持！自6／2起至6／8，消費者至屈臣氏購買聯合利華旗下品牌消費滿$199 (折扣後)，即可獲得台灣性別平等教育協會限量版《性平澆育彩虹花園 6色便利貼套組》乙組；及消費滿$388 (折扣後) 贈《多芬滋養柔膚沐浴乳200ml》作為感謝一同推廣性平教育的贈禮。

屈臣氏以「屈動每個更好 Drive to be Better」提出四大美麗核心價值，其中，「包容美」更是提倡健康美麗可以兼容並蓄，為不同需求的消費族群提供適切商品與服務，屈臣氏致力將這份多元包容擴展到社會關懷，去年開始攜手聯合利華共同捐出20萬元予台灣性別平等教育協會(TGEEA)，推出「TGEEA性平星期六」舉辦每月一場的性別平等教育講座，針對生活中你可能沒注意過的性別議題作為主題，舉辦專業教育論壇，期望帶給大眾更受用的性別平等認知。另外，屈臣氏預計將於下半年持續攜手聯合利華透過不同的志工活動，傳遞對社會多元的愛與包容的精神，讓這個世界持續「屈動更多的愛與美好」。

屈臣氏今年也首度與全球消費品知名集團P＆G寶僑家品一同支持LGBTQ＋ 族群，推出「有愛最驕傲」消費滿額贈活動，即起至6／29，凡購買P＆G寶僑全品項商品滿$299(折扣後) 即贈《Lenor蘭諾衣物芳香豆(清晨草木) 40ml》或《Lenor蘭諾衣物芳香豆(甜花石榴香) 40ml》(不累贈)＊，希望透過Lenor蘭諾智慧鎖香科技，從洗到穿帶給消費者更多的幸福香氣與愛。屈臣氏也同時將在國際驕傲月期間，與P＆G寶僑家品共同號召眾多網路意見領袖，於社群媒體上分享各自對於愛的詮釋及自身經歷故事，期許帶領社會大眾認識愛的多元樣貌，創造更加兼容並蓄的共融環境。