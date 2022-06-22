大陸央媒新華社22日報導，近期大陸南澇北旱，強降雨盤踞南方、高溫持續燒烤北方，原因何在？專家表示，5月以來，主雨帶主要影響華南、江南一帶，接連出現多輪強降雨；而在北方，4月初開始水氣條件較差，氣象乾旱持續發展，加之6月中旬高壓脊開始發展，導致增溫明顯，共同造成近期南澇北旱情況較為凸出。

報導稱，6月15日以來，河南、河北、山東、陝西關中及蘇皖北部多地出現攝氏35至40度高溫天氣，多地35度以上高溫日數超過6天。監測資料顯示，842個氣象站超過35度，其中，520個氣象站超過37度，104個氣象站超過40度，多地突破歷史同期極值。當前，華北黃淮等地高溫天氣持續，中央氣象台22日繼續發布高溫橙色預警。

大陸國家氣候中心汛期值班首席袁媛表示，與往年相比，今年區域性高溫天氣發生時間相對偏晚。因前期冷空氣比較活躍，5至6月前期這段時間，北方相對涼爽。

她分析，造成持續高溫天氣的原因主要有兩方面：一是北方水氣條件較差，大氣較為乾燥，相對溼度較低；二是受高壓脊控制，高空盛行西北下沉氣流，太陽輻射強，所以高溫天氣開始發展並加強。

與北方「炙烤」相反，5月以來，華南、江南等地連續出現多輪強降雨過程，過程間隔短，累計雨量大，多地雨量破歷史同期極值。

大陸國家氣候中心數據顯示，華南前汛期自3月24日開始以來，降水表現為前期偏少、後期偏多特徵。5月10日至6月20日降水較常年同期偏多63％，為1961年以來歷史同期最多。

入汛以來，區域平均暴雨日數3.9天，為1961年以來最多。截至20日，閩粵桂瓊四省區有16個國家氣象站日降水量突破月極值，其中廣東韶關（286.4毫米，6月19日）、福建松溪（225.6毫米，6月18日）和廣西龍勝（166.9毫米，6月4日）打破當地建站以來最大日雨量紀錄。

中國氣象局氣象服務首席專家周兵表示，南方之所以出現持續強降雨，一方面是全球變暖背景下，大氣環流系統不穩定性加強，導致降水時對流活動增強、降水效率增高、雨量增大；另一方面，目前正在持續的反聖嬰現象為今年南海夏季風爆發偏早、中國雨季進程偏早提供了重要的氣候背景，季風環流引導的西南水氣輸送偏強，同時副熱帶高壓位置相對穩定，利於來自西北太平洋的水氣持續輸送影響中國華南、江南一帶；

此外，水氣條件充沛的同時，歐亞中高緯度大氣環流經向度增大，影響中國東部地區的冷空氣活動頻繁，尤其6月以來東北冷渦更加活躍並向南發展加強，引導冷空氣南下影響中國江南南部至華南地區，共同導致華南前汛期降水異常偏多。

大陸中央氣象台預計，未來10天主雨帶將呈階梯狀北抬趨勢，華南持續強降雨趨於結束。專家提醒，未來隨著颱風活躍，南方地區可能再度遭遇強降雨，需注意防範強降雨可能引發的山洪、山體滑坡、土石流及城鄉積澇等災害。

預計在西北太平洋和南海海域可能有2至4個熱帶氣旋生成，接近常年同期（3.8個）到偏少，其中1至2個熱帶氣旋登陸或影響中國沿海地區。