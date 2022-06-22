女星Keanna Taiyh（KT）和歌手前夫謝和弦離婚後，除拍廣告狂接代言外，也發行了單曲，還開創個人品牌，吸引不少死忠粉絲支持。不吝在社群分享美照的Keanna，昨(21日)透露最近為了工作「增胖」，一天要吃上4,000大卡，附圖「倒出UU」的火辣讓網民暴動，但她卻說：「妳不會羨慕」，引發熱議。

Keanna昨(21日)在IG分享特效KUSO美照，紫色假髮變裝特效在她頭上閃爍，笑說：「一定是太無聊才會玩這種奇奇怪怪的東西」，她隨後透露，最近為了拍攝上鏡好看，因此實施除了正餐以外，睡前再吃下5個麵包，每日總共吃下4,000大卡，最後「增肥成果出來了~~~(挑眉兩下)」。

從畫面中可見，Keanna的所謂「增胖菜單」，並沒有把一張盛世美顏吃得臃腫，反倒是胖在該胖的地方，上圍變得更加豐滿；只見穿著一件紫色細肩帶小可愛的她，性感鎖骨及深邃事業線齊綻放，上身微微前傾的姿態倒出渾圓UU，豐潤紅脣與雪白水嫩肌膚都魅惑得讓人稱羨。

辣照讓粉絲們暴動留言：「好美」、「看到睡前5個麵包不小心笑出來了，KT要照顧好身體喔」、「天呀...我也好想這樣肆無忌憚的大吃麵包，羨慕K」；還有網友打趣問她是否有先屏蔽爸爸？Keanna則笑說：「這個尺度還可以，他能接受，但還是會快速滑過」；至於不少網友都羨慕Keanna可以這樣大吃特吃還不顯胖，Keanna則幽默回應說，這個舉動真的不太好，因為伙食費是別人的兩、三倍：「相信我，妳不會羨慕」。