RMK經典修容刷。（RMK提供）

頂級日系美妝RMK持色水感唇釉產品帶有微微透明感的色彩和光澤，彷彿水滴般綻放清新輕盈的光澤又不突兀的發色，散發嶄新魅力的液態唇采。以追求基底油混合彩色粉末的均衡比例，既不是唇蜜也不是唇膏，實現具清透感的色彩和透出晶瑩水潤光澤。10種顏色能鮮麗發色的同時，散發雅緻的氣息、流露甜美的可愛感、時尚的潮流感、更具有親膚性的色澤，細膩講究色調的微妙變化，不論任何人皆能輕易挑選屬於自己的色彩。

薄膜能均勻服貼雙唇展現光滑輕盈的延展性，融化般包裹雙唇形成滑潤的質感。添加了多種黏度不同的油成分，如滑順延展的低黏度油以及具有高服貼度的高黏度油等等。保有服貼感的同時減少彩色粉末的使用量，形成一層薄透均勻具有透明感的彩色薄膜，更同步實現優異的持色效果。薄膜能自在的塑型，層層疊擦後更顯發色、更添光澤度，隨心打造多款變化的紅唇。

質地輕盈、延展自如，不厚重、不黏膩，飽滿水潤包覆雙唇賦予舒適的使用感。蘊含玻尿酸和玫瑰果油的保濕效果，能形成滋潤保護膜同步呵護雙唇，塗抹後雙唇不易感到乾燥，能保有潤澤的舒適感。