巴黎萊雅 活力緊緻積雪草晶透青春露情境圖。（巴黎萊雅提供）

夏日來襲，巴黎萊雅暢銷熱賣的活力緊緻系列「活力緊緻積雪草晶透青春露」全新推出的「活力緊緻晶透青春凝凍」，以炎夏必收的無油輕爽質地突破保養關卡。

巴黎萊雅全新推出活力緊緻晶透青春凝凍，以淨膚拋光精萃加上高濃度玻尿酸成分，質地無油輕盈，吸油同時還能為肌膚增添保水度，收斂毛孔打造平滑美肌，水潤拋光一次到位，最適合夏季保養！而自上市以來就廣受讚譽的巴黎萊雅活力緊緻積雪草晶透青春露，同樣以淨膚拋光精萃及超高濃度92％積雪草精萃，加入6倍滲透微分子，不但能有效修護肌膚穩定膚況，輕拍就能瞬間滲透直達肌底，加速吸收立即有感，後續再以青春凝凍封存保濕，淨膚拋光雙星1＋1兩步驟完美煥發晶透光彩。

巴黎萊雅明星商品水狀精華，長年佔據開架市場熱銷排行榜！活力緊緻積雪草晶透青春露在2019年上市後好評不斷，添加高純度92％積雪草精萃，有效加強肌膚防護力，修護舒緩肌膚不適，以淨膚拋光精萃收斂毛孔、改善粉刺，喚醒晶瑩剔透膚況，打造平滑美肌，其中6倍滲透微分子精華與輕盈無油質地更加速肌膚吸收度，保養成分快速直達肌底，由內而外散發無瑕透亮光澤，宛若水嫩嬰兒肌。