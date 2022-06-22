Spa L'OCCITANE 美妍美體中心精華油嗅吸。（Spa L'OCCITANE 美妍美體中心提供）
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Spa L'OCCITANE 美妍美體中心腿部按摩。（Spa L'OCCITANE 美妍美體中心提供）
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Spa L'OCCITANE 美妍美體中心形象圖。（Spa L'OCCITANE 美妍美體中心提供）
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全台確診人數攀升，防疫期間除了個人健康照護、親友家人彼此的關懷不能少外，特別是確診康復者在多數輕症及得宜的療養下，解除隔離期後的壓力更需要適當的心情轉換，以撫慰焦慮感。

Spa L’OCCITANE美妍美體中心，針對確診康復者之民眾，推出舒壓療程優惠，活動期間凡出示「數位新冠病毒健康證明」或「健保快易通APP」，並由服務人員確認已過「確診日15天」者，憑上述證明即享限定療程75折優惠，療癒舒緩心情、撫慰隔離期間緊繃的身心靈。

Spa L'OCCITANE提供完整安心防疫措施，讓您在疫情下能零壓力的體驗療程。美療師每日量測體溫，定期進行快篩及全程配戴口罩。顧客進店測量體溫、手部消毒和填寫健康聲明書。全店加強環境消毒，療程結束後以酒精擦拭所有接觸區域，器皿放置消毒箱消毒，並開啟紫外線燈徹底消毒美療室15分鐘以上才接待下一組顧客。並落實顧客來店分流，同一時段僅接受2位預約，採一對一服務，要讓顧客有個安心、安全的環境。為確保提供最完善的服務，所有療程體驗皆需事先預約。

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