美國利率狂升，與緊抱超低利政策不放的日本，利差愈拉愈大，日圓兌美元22日跌到24年新低。日本央行（BOJ）也察覺到日圓劇貶的嚴重性，周三出爐的4月會議紀錄顯示，部分官員警告日圓貶過頭恐傷害經濟。

周三早盤日圓一度跌深到136.71兌1美元，觸抵1998年10月來的24年新低。分析師認為，日圓賣壓短期內還看不到盡頭，與去年底的匯價115.08日圓兌1美元相比，日圓今年來已挫貶18％。

能源價格大漲給日本經常帳帶來壓力，加上日本與美國政府公債的殖利率利差持續擴大，造成日圓走貶。

香港盛寶市場（Saxo Markets）市場策略師Redmond Wong指出，美元／日圓交易仍被利差牽著走，美國10年期公債殖利率還盤旋在3.2％之上，日本央行卻依然亟力捍衛殖利率曲線控制（YCC）策略。雖有投資人押寶日銀會調整YCC政策，好讓日圓轉強及日本公債殖利率走升，但Redmond Wong表示，日銀上周的政策聲明似乎無意改弦易轍，日圓仍被看空將持續走弱。

BOJ周三發布4月政策會議紀錄，透露出央行官員對日圓匯價劇貶的憂心，認為恐打亂企業經營計畫而不利經濟。

但有決策委員獨排眾議表示，弱勢日圓反倒對經濟有利，理由是產出缺口（output gap）仍大，基礎通膨率「極低」。

不過會議紀錄顯示，日銀官員大多強調，維持量化寬鬆計畫支撐依舊脆弱的經濟有其必要，言下之意無須改變目前的超低利率來阻貶日圓。

IG市場策略師 Yeap Jun Rong預測，日圓匯價會下探到140.80兌1美元，且從長期技術圖形來看，這可能是阻力價位。

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）周二受訪指出，日圓若再貶個10％，跌破140兌1美元關卡，可能就會觸發日本央行改變路線，放棄目前的超寬鬆貨幣政策。