澎湃新聞22日報導，隨著湖北省21日「開第一槍」全面恢復旅行社及線上旅遊企業經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，截至目前，除北京和上海外，大陸跨省遊市場進一步打通，暑期前跨省遊近乎全線恢復。

攜程研究院行業分析師方澤茜表示，「暑期前各地爭先恐後開放跨省遊，一方面是疫情形勢好轉，積壓已久的旅遊需求在暑期預訂高峰期全面釋放。另一方面各地蓄勢待發，紛紛瞄準了暑期這塊機會蛋糕，力爭在假期前搶占更多旅遊旺季紅利。此時，差異化創新行銷和惠民補貼政策都將會是暑期旅遊分水嶺的致勝法寶。」

事實上，進入6月以來，隨著跨省遊「熔斷」機制的調整以及跨省團隊旅遊等業務的陸續開放，大陸跨省遊已迎來快速回暖，相關旅遊產品預訂大幅增長，為各地旅遊復甦注入「強心劑」。

攜程數據顯示，截至6月21日，近一周暑期跨省跟團遊預訂量周環比增長291％；暑期跨省酒店預訂周環比增長151％。

跨省遊的開放也為各地帶來立竿見影的客流量恢復。攜程數據顯示，鄭渝高鐵開通又值湖北跨省遊開放，雙重喜訊推動湖北旅遊熱度迅速攀升。21日湖北省內鄭渝高鐵沿線景區熱度高漲，預訂暑期湖北跨省跟團遊產品訂單量周環比大漲346％。

此外18日官宣恢復跨省遊的青海省，平台上暑期青海酒店的訂單量近一周周環比增長174％；景區門票單量比上一周增長100％；暑期機票單量比上一周增長252％。

6月19日宣布有序開放跨省團隊旅遊的寧夏回族自治區同樣迎來開門紅。暑期旅店預訂量增長108％，主要客源地為成都、廣州、深圳、南京、杭州、蘇州等地。

整體來看，各平台6月以來跨省遊訂單均大幅增長。

截至6月21日，途牛旅遊網數據顯示，6月跨省遊預訂訂單數較5月整月增長336％，出遊人次較5月增長近400％。攜程「機＋酒」訂單量也自6月以來飛速提升，6月日均訂單量已趕超去年同期。出遊類型看，跨省遊訂單占比為46％。出遊天數5天以上占63％。

跨省遊出遊人次最多的出發地城市TOP10為南京、杭州、西安、深圳、武漢、濟南、廣州、成都、瀋陽、鄭州。目的地方面，海南、雲南、四川、廣東、福建、陝西、西藏、湖南、貴州、廣西等地受跨省遊青睞。川渝、西藏、新疆、陝西等目的地的出遊熱度迅速提升。