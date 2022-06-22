有目擊者指出，當時直升機是旋翼片在空中脫落而墜地，隨即起火後，消防人員趕緊潑灑泡沫滅火，影片曝光，軍方回應現場僅起火未爆炸。（翻攝照片）

海軍S-70C反潛直升機22日下午在左營反潛飛行大隊執行試飛操作時，在營區內墜毀，正、副駕駛、機工長及檢驗士4人受傷，有目擊者指出，當時直升機是旋翼片在空中脫落而墜地，隨即起火後，消防人員趕緊潑灑泡沫滅火，影片曝光，軍方回應現場僅起火未爆炸，明確墜毀原因仍待查證後發布。

影片中S-70C反潛直升機躺在停機坪上不斷冒出濃煙，疑似因撞擊力道猛烈引發火勢，接著一旁的消防車就趕緊噴灑泡沫，原本的黑煙逐漸轉變為白煙，直升機周圍佈滿白色泡沫。有目擊者表示疑似是機身尾翼斷裂、上方旋翼斷裂，直升機因旋翼片在空中脫落而墜地，但實際墜毀原因仍待軍方查證後發布。

有目擊者指出，當時直升機是旋翼片在空中脫落而墜地，隨即起火後，消防人員趕緊潑灑泡沫滅火，影片曝光，軍方回應現場僅起火未爆炸。（翻攝照片）

也有另名民眾拍下直升機墜毀後黑煙狂竄的照片，他說當時自己正在保養廠工作，由於廠內聲音也很大，沒有聽到聲音，但一出來就看到營區內濃濃黑煙，有鄰居說當下有聽到「碰」一聲，後來就看到大量黑煙冒出。

目前機身重損，機上正駕駛陳姓中校生命跡象穩定，臉部撕裂傷已縫合、左手及左腳撕裂傷，左脛骨閉鎖性骨折；副駕駛鄭姓上尉右上臂穿刺傷、右膝撕裂傷正在縫合、左側第10肋骨折。但檢驗士郭姓士官長，有2-3度燒燙傷，燒傷面積約10％，目前意識清楚，狀況穩定；機工長劉姓士官長2-3度燒燙傷，面積約90-95％，仍觀察診治中。