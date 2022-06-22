海軍反潛大隊一架S70C反潛直升機今（22）日在左營基地實施例行訓練時重落地，造成正副駕駛受傷，兩名士官長燒燙傷。

S70C是美國塞考斯基飛機公司所生產的一款通用型直升機，後來又衍生成許多型號，最有名的就是供美國陸軍使用的UH-60黑鷹直升機，另外有供海軍反潛使用的MH-60R海鷹直升機。

軍事專家施孝瑋曾經分析MH-60R反潛直升機採購案。他日前在《孝瑋談軍事》網路節目介紹，海軍早在引進陽字號驅逐艦時，軍艦後方就有直升機機庫，美軍原本是使用無人直升機，但效果不佳。我們配備500MD直升機，可以掛磁性偵測器或是反潛魚雷，因為重量的關係，只能二者擇一。

據了解，1980年代，海軍引進成功級巡防艦，於是採購24架S70C，1986年交機，空軍分配到14架S-70C-1，海軍分配到10架S-70C M-1。到1997年，海軍再向美國增購11架S-70C M-2。

不過，海軍分配到這21架S-70反潛直升機，分別於1994年、2005年、2008年發生3次事故，於是海軍只剩18架S-70C反潛直升機。並且時至今日，海軍的反潛直升機已有2、30年的機齡，

美國海軍MH-60R反潛直升機於雷根號航母起降。（美國海軍、美聯社資料照片）

施孝瑋指出，海軍向美國採購到派里級巡防艦後，就開始考慮引進軍規版的MH-60R海鷹直升機。不過，MH-60R海鷹直升機雖然和陸軍的黑鷹直升機同樣構型，但MH-60R海鷹直升機的雷達加上聲納，價格不斐，讓海軍有點躊躇。

最後，據報導，海軍編列340億元預算，代號「神鷹三號」計畫，向美採購MH-60R反潛直升機案，國防部長邱國正在5月時宣布，價格太貴，不買了！