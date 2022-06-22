大聯盟退役投手方斯沃（Kyle Farnsworth）變成肌肉猛男了，他最近在推特貼出自拍照，表示自己將去參加第一個健身比賽。只見他渾身筋突，完全不見當年投手的體型了，他可能也是退役之後少數變得比球員時期還壯的傢伙。方斯沃也被台灣稱為「放肆火」，打過16年大聯盟，效力洋基3個球季，曾是王建民的隊友，他主要擔任布局投手。

方斯沃退役後迷上了健身，他的IG貼滿健身相關的訓練影片和資訊。他拍照的時候距離他首次參加健身比賽只剩4天，就是美國時間25日，他報名的是Sheru Classic比賽，項目是經典體格（Classic Physique）新手等級。這個項目參賽者不到職業級那種巨大肌肉，但也是十分壯了。

今年46歲的方斯沃滿部鬍鬚都已灰白，他寫道：「我一直都想要嘗試，不管多大年紀開始做都不嫌晚。當你身為一個競爭者，就必須找到東西來加入競爭。」

方斯沃投手時代的登錄體格為193公分、104公斤，其實和王建民差不多，他生涯最初在小熊投了6個球季，生涯自責分率4.26、57次救援。2014年被最後一個東家太空人釋出之後，他前去佛州業餘美式足球聯盟打過幾個球季，所以體格一直保持得很好。