新北、桃園、新竹共9名員警遭檢舉勾結代辦業者鑽交通法規漏洞，涉收賄開立不實吊銷罰單，讓違規車輛繳清罰款，至監理單位重新驗車請領新的牌照後，重新還魂上路，新北地檢署今早訊後認為其中7警、6代辦業者與1代檢員涉犯貪汙治罪條例收賄、圖利、偽造文書等罪嫌疑重大，且有串證、逃亡、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。

新北地院目前已裁定收押禁見桃園市警局平鎮分局警備隊鄭姓警員、板橋分局信義所廖姓員警、4名業者及1名代檢員。另5名員警、2名代辦業者正在開羈押庭中。

桃園、新竹各1名警員則各以10萬元交保、其餘10名監理站檢驗員、代檢廠檢驗員、代辦業者則分別以3到10萬不等金額交保。

據了解，汽車租賃業者因客人危險駕駛或超速，導致車牌遭吊扣6個月，期間車子無法繼續出租賺錢，竟與代辦業者合謀鑽法條漏洞，由代辦業者將吊扣車牌的車輛開到固定路段，再故意讓配合的員警開罰單，吊扣牌照因此加重處分變吊銷，繳清罰款等相關費用後，接著再找代檢廠至監理單位重新領牌，讓車子能再度上路，藉此減少營業損失；部分違規車主也循此途徑，讓愛車能早日合法上路。涉案員警則從中賺外快。

新北市警局接獲檢舉後，主動報請新北地檢署偵辦，表示將持續要求各級主管勤教嚴管，一經發現員警違法犯紀徵候，主動查處，依法從嚴究辦，秉持「毋枉毋縱」的立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，展現決心以維警譽。

交通部公路總局今年3月也將道路交通管理處罰條例第66條部分列修正條文，避免有心人士再次利用規範不足之處得利。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官楊唯宏昨指揮調查局新北市調查處、內政部警政署政風室、新北市警局及檢察事務官，兵分29路搜索新北市警局樹林分局三多派出所、樹林派出所、桃園市警局平鎮分局警備隊、新竹縣警局竹北分局六家派出所、汽車代檢廠等處及被告住居所，查扣手機、電腦主機等證物，並以被告身分約談9名涉案員警、代辦業者、車主、監理所人員共38人，及41名證人到案，以釐清案情，全案擴大偵辦中。