俄羅斯21日宣布，新型RS-28「薩爾馬特」（Sarmat，北約代號SS-X-30）洲際彈道飛彈（ICBM）將於今年底前開始執行戰備任務；美國專家指出，俄羅斯軍事準則限制該國只會在2種情況下動用核武，包括敵方使用大規模毀滅性武器時，以及傳統戰爭已威脅俄羅斯核武指揮管制系統或國家存在時。

「半島電視台」（Al Jazeera）報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）21日在對軍校畢業生的電視演說中表示，根據現有計畫，首套RS-28飛彈系統將在今年底前「履行作戰職責」，正式成為俄羅斯戰略核子嚇阻體系的一部分。

普丁強調，此事被包含在俄羅斯的進一步軍事建設計畫中，並稱俄軍已開始接收S-500防空系統，還稱讚正在烏克蘭戰鬥的官兵們「有如真正的英雄一般」勇敢與專業。

雖然俄羅斯公開此消息時，烏克蘭正在南部刻松（Kherson）區域發動反攻，可能威脅俄方控制的克里米亞半島安全。不過「美國和平研究所」（USIP）研究員葛蘭茲（Mary Glantz）認為，俄羅斯在烏克蘭戰場動用核武的可能性很低，因為其近期的相關威脅已導致自家國民開始感到恐懼；且根據俄羅斯軍事準則，該國只會在敵方使用大規模毀滅性武器對付俄羅斯或其盟國時，以及當傳統戰爭已威脅俄羅斯核武指管系統或國家存在時，才會動用核武。

不過葛蘭茲指出，很難排除俄羅斯在烏克蘭動用化學或生物武器的可能性，因為相關證據較不容易掌握；而若俄羅斯真的動用這類大規模毀滅性武器，葛蘭茲表示，美國可能進一步升級對烏克蘭的軍援，甚至對執行動武命令的俄軍部隊發動傳統打擊等。